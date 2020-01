Ausgenadelt: Jetzt geht es den Tannen in Rostock an den Kragen

Rostock

Raus aus der guten Stube und rein in die Müllpresse: Die Weihnachtsbäume haben teilweise wochenlang für Besinnlichkeit in den Stuben gesorgt und den Geschenken Platz geboten. Doch damit ist nun Schluss. Mit dem Start des neuen Jahres haben sich viele an den Tannen und Fichten satt gesehen.

Aus dem Fenster werfen muss man die Bäume aber nicht. Wer die nadeligen Gesellen am Müllplatz bereit- stellt, muss sich um alles Weitere keine Gedanken machen.

Am Montag startet die Rostocker Stadtentsorgung im Auftrag des kommunalen Umweltamtes die traditionellen Abholungsrunden. „Wir fahren jedes Viertel zwei Mal an – im Abstand von zwei Wochen, weil so mancher den Baum doch gern noch etwas länger stehen haben will“, sagt Unternehmenssprecher Steffen Böhme.

Sperrmüllfahrzeuge werden im Januar umgenutzt

Zwei bis vier Fahrzeuge, die sonst Sperrmüll transportieren, werden im Januar extra für die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesetzt. „Dadurch, dass die Tannen direkt im Fahrzeug gepresst werden, können wir insgesamt mehr Tonnage auf einmal wegbekommen“, so Böhme.

Die Abhol-Termine im Überblick: KTV: 6. und 20. Januar; Reutershagen und Gartenstadt: 7. und 21. Januar; Biestow, Südstadt, Evershagen und Lütten Klein: 8. und 22. Januar; Lichtenhagen, Diedrichshagen und Warnemünde: 9. und 23. Januar; Stadtmitte: 10. und 24. Januar; Brinckmansdorf: 13. und 27. Januar; Schmarl und Groß Klein: 14. und 28. Januar; Hansaviertel, Dierkow und Kassebohm: 15. und 29. Januar; Hinrichshagen, Hinrichsdorf, Hohe Düne, Jürgeshof, Krummendorf, Markgrafenheide, Nienhagen, Peez, Stuthof, Torfbrücke, Wiethagen, Langenort, Petersdorf und Toitenwinkel: 16. und 30. Januar; Gehlsdorf: 17. und 31. Januar

Wie viele Bäume dadurch in ein Fahrzeug passen, weiß der Sprecher nicht. „Das wird nicht einzeln gezählt. Am Ende aller Touren kommen wir aber insgesamt auf rund 200 Tonnen“, so Böhme. Dieser Wert sei in den vergangenen Jahren in etwa gleich geblieben und wird auch für 2020 erwartet.

Nadelbäume werden zu Kompost für die Äcker

Direkt nach der Entsorgungsrunde würden die gepressten Bäume ins Kompostierwerk Parkentin gebracht, das ebenfalls zur Rostocker Stadtentsorgung gehört. „Dort wird dann durch eine Sichtprüfung noch einmal kontrolliert, ob sich Kunststoffbestandteile am Baum befinden, die als sogenannte Störstoffe den weiteren Ablauf behindern würden“, erklärt Böhme.

Generell gilt: Um von der Stadtentsorgung mitgenommen zu werden, müssen die Weihnachtsbäume komplett abgeschmückt, also von Kugeln, Spitzen und Lametta sorgfältig befreit sein.

Nur so kann aus den Nadelbäumen feinster Kompost werden. Diesen natürlichen Dünger holen sich dann zum Beispiel Landwirte im Parkentiner Werk ab und bringen ihn auf den Feldern aus.

Abholung ist durch die Gebühren mit abgedeckt

Trotz dieser Weiterverwertung sei die Tannenbaumentsorgung nichts, womit das städtische Unternehmen reich würde, sagt Steffen Böhme. Für die Rostocker entstehen durch die Abholung übrigens keine Zusatzkosten. „Das ist in der normalen Gebührenkalkulation mit abgedeckt.“

Neben der Kompostierung sei auch das Sammeln teilweise aufwendig. „In Wohngebieten mit dichter Bebauung liegen immer gleich mehrere Bäume an den Müllplätzen“, weiß Böhme. In Einfamilienhaussiedlungen müsste dagegen für jeden Weihnachtsbaum jedes Grundstück einzeln angefahren werden.

Dennoch hält die Stadtentsorgung an den Touren fest, weil das Angebot gut angenommen würde. Und das, obwohl es in einigen Vierteln Alternativen gibt: Mancherorts in der Stadt und dem Umland laden freiwillige Feuerwehren zum Tannenbaumverbrennen. Wer dorthin einen Baum mitbringt, bekommt manchmal sogar einen Gratis-Glühwein.

Zoo hat keine Verwendung für Wohnzimmerbäume

Tiere könnte man mit den ausgedienten Bäumen übrigens nicht mehr erfreuen. „Der Zoo nimmt beispielsweise nur Bäume, die von der Weihnachtsmarktdeko übrig bleiben, also draußen gestanden haben.“ Tannen, die über Wochen in einer geheizten Stube standen, seien sowohl wegen der Trockenheit als auch aufgrund möglicher Dekorückstände vierbeinerunfreundlich.

Von Claudia Labude-Gericke