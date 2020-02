Ausgezeichnet: Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida ist Top-Arbeitgeber 2020

Rostock

Das Top Employers Institute hat das Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises zu einem der besten Arbeitgeber in Deutschland 2020 ausgezeichnet. Das internationale Institut zertifiziert jährlich Arbeitgeber für besonders gute Mitarbeiterbedingungen. Am 06. Februar findet in Düsseldorf das Certification Dinner statt, bei dem die zwanzig besten Unternehmen ihr Zertifikat überreicht bekommen.

Haike Witzke, Vice President Human Resources Aida Cruises freut sich über die Auszeichnung: „Sie beweist, dass wir als Unternehmen mit unserem engagierten Personalmanagement die Arbeitswelt unserer Mitarbeiter bereichern.“ Witzke ist sich sicher, dass motivierte Arbeitnehmer ein Garant für erfolgreiches Handeln sind: „Wir bieten ein Arbeitsumfeld, in dem die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter geschätzt und entwickelt werden.“

Chancen für Führungskräfte bis Quereinsteiger

Bewertet wurden unter anderem die Angebote des Unternehmens in den Bereichen Talentstrategie, Personalplanung, Training & Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung und Unternehmenskultur.

Das Kreuzfahrtunternehmen biete Jobs für qualifizierte Fach- und Führungskräfte aber auch Chancen für Quer- und Berufseinsteiger. Aida ist einer der größten Arbeitgeber in MV und beschäftigt derzeit 15.000 Mitarbeiter.

Das Institut hat 149 Unternehmen als Top Employer 2020 ausgezeichnet. Aida Cruises hat schon vor dem Certification Dinner am Donnerstag erfahren, dass sie es unter die Top 20 geschafft haben. Welche Unternehmen noch unter den Top 20 sind, wird am Donnerstag offiziell bekannt gegeben.

Von Nora Reinhardt