„Ausländische Wurzeln:“ Behörden-Posse um kaputten Radweg in Rostock

Alle sind sich einig: Der alte Graaler Landweg zwischen Rostock-Goorstorf und Südenholz muss dringend saniert werden. Und dennoch zieht sich die Erneuerung über Jahre hin. Das Problem: Der Radweg liegt im Rostocker Stadtgebiet. Die angrenzenden Pappeln, deren Wurzeln den Belag aufbrechen, stehen aber im Landkreis – es handelt sich sozusagen um „ausländische Wurzeln“. Auch sind die Bäume und Hecken als Biotop eingestuft. Und es ist der Artenschutz zu beachten.

„Die Angelegenheit ist hoch problematisch und kompliziert im Detail“, sagt Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Amtes für Verkehrsanlagen. Es sei ein umfangreiches Planungsverfahren notwendig. „Mit dem Baustart ist daher voraussichtlich frühestens zum Frühjahr 2021 zu rechnen“, so Tiburtius. Dabei waren die Gelder für die Sanierung schon im Haushalt 2018/19 eingestellt worden.

Problem sei lange bekannt

Bei den Betroffenen sorgt das für Kopfschütteln. „Wir wundern uns, dass das jetzt so lange dauern soll. Der Weg gleicht einem Abenteuerspielplatz“, sagt Kurt Massenthe (UFR), Vorsitzender des zuständigen Ortsbeirates im Nordosten der Stadt. Die Verkehrssicherheit sei nicht mehr gewährleistet: „Die Baumwurzeln haben den Radweg an vielen Stellen aufgebrochen und sehr viele Bodenwellen erzeugt.“ Vergrößert würden die Schäden durch landwirtschaftliche Fahrzeuge, die den Weg ebenfalls benutzen dürfen, so Massenthe.

Das Problem sei lange bekannt. „Das kann kein Bürger verstehen. Warum werden nicht einfach drei Zentimeter abgefräst und die Wurzeln gekappt?“, fragt sich Massenthe. Tiburtius gibt zu Bedenken, dass die Standfestigkeit der Bäume gewährleistet bleiben müsse. Massenthe sieht da keine Probleme: „Die Bäume werden länger stehen, auch wenn eine Wurzel abgeschnitten wird.“

Schild warnt vor Gefahr

Der Ortsbeiratschef gibt zu Bedenken, dass der Weg täglich von sehr vielen Radfahrern genutzt werde: „Nicht nur von Urlaubern, sondern auch von Einwohnern der Hansestadt und des Landkreises als Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitweg.“ Zwar warne inzwischen ein Verkehrsschild vor der Gefahr. „Diese wird dadurch aber nicht beseitigt“, sagt Massenthe.

Michael Reitz vom Rostocker Verein des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) sieht das ähnlich: „Gerade jetzt im Herbst besteht dort eine große Unfallgefahr. Der Weg ist nicht beleuchtet und es liegt viel Laub.“ Reitz spricht von einer wichtigen Route für den Tourismus – gerade in Richtung Schnatermann und Markgrafenheide.

Umfangreicher Genehmigungsprozess erwartet

Das Amt für Verkehrsanlagen beschäftigt sich bereits seit 2017 mit dem Radweg. Es gab Begehungen mit sogenannten Wurzel-Such-Schachtungen. Ergebnis: „Um eine nachhaltige Sanierung zu erreichen, sind die Pappeln zu fällen und die Wurzeln zu roden“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung, die Bausenator Holger Matthäus (Grüne) unterschrieben hat.

Die Bäume befinden sich größtenteils auf Privatflächen in Gemarkung des Landkreises Rostock. Die betroffenen Grundstückseigentümer hätten laut Matthäus bereits signalisiert, dass sie grundsätzlich mit Fällungen auf ihren Flächen einverstanden seien – soweit keine zusätzlichen Kosten auf sie zukommen. Klar sei aber auch: „Jegliche Maßnahmen, die eine Beeinträchtigung des Biotopes beinhalten, bedürfen einer Befreiung durch die untere Naturschutzbehörde des Landkreises“, so der Senator.

Das Rathaus erwartet einen umfangreichen Genehmigungsprozess. Auch müssen möglicherweise noch Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen festgelegt werden. Der Radweg soll in voller Breite gefräst und mit der Schottertragschicht verdichtet werden. Anschließend werde oberhalb dieser Misch-Schicht Asphalt aufgetragen. Die Gesamtkosten für die Sanierung sollen voraussichtlich rund 450 000 Euro betragen.

Über den Autor

Von André Horn