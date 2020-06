Rostock

Rein in den Flieger und ab in den Süden – seit dem 15. Juni sind Urlaubsreisen ans Mittelmeer wieder möglich. Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung für insgesamt 27 europäische Länder aufgehoben – darunter begehrte Ziele wie Frankreich, Griechenland, Kroatien und Italien. Die Reisebranche in Mecklenburg-Vorpommern freut das.

„Wir hoffen, dass es nun wieder losgeht“, sagt René Nagel vom Reisebüro Döhring in Stralsund. „Noch ist es allerdings zu früh, Vorhersagen zu treffen. Die Kunden sind mit Buchungen sehr verhalten. Denn selbst wenn die Reisefreiheit gegeben ist, bedeutet das ja nicht, dass man überall unbeschwert Urlaub machen kann.“ Nagel vermutet, dass viele abwarten wollen, wie es den Testtouristen auf den Ballearen ergeht. Am Montag war der erste Ferienflieger aus Deutschland auf Mallorca gelandet.

Alle wollen an die Ostsee

Bei Brigitte König vom Rostocker Reisecenter Delphine ist von Aufbruchstimmung nichts zu merken. „Im Gegenteil. Hier ist tote Hose. Ich hatte heute morgen sogar für September Stornierungen.“ Sie habe wenig Hoffnung, dass das Geschäft mit Flugreisen in absehbarer Zeit wieder anziehe. Gefragt seien dagegen Reiseziele innerhalb Deutschlands, vor allem an der Ostsee. „Aber in MV ist so gut wie nichts mehr zu kriegen. Alles ausgebucht.“

Dabei gibt es für Touristen pünktlich zum Beginn der Sommerferien mehr Platz. Die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder alle Betten belegen. Zuvor waren es nur 60 Prozent. „Wir sind froh, dass die Quote endlich weg ist“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in MV. „Die Hauptsaison beginnt jetzt mit dem Ferienkorridor. Die Buchungslage wird deutlich anziehen.“

„Sommer 2020 wird Sommer 2019 toppen“

Schon jetzt sei MV ein begehrtes Reiseziel. Das liege auch am Umgang der Tourismusbranche mit der Corona-Krise, betont Schwarz. „Wir haben bislang keinen infizierten Urlauber im Land.“ Zudem würden bei Einheimischen kaum noch Neuinfektionen nachgewiesen. „Sicherer als bei uns kann man in der ganzen Republik keinen Urlaub machen.“

Schwarz geht davon aus, dass die Übernachtungszahlen dieses Sommers die aus dem Vorjahr übertreffen werden. „Wenn das Wetter mitspielt, werden wir volle Häuser haben.“ Die Ganzjahresbilanz aber könne das nicht retten. „Durch die Corona-Krise hat die Tourismusbranche landesweit rund eine Milliarde Euro Verlust gemacht.“ Geld, das kaum wieder reinzuholen sei. „Wir sind eine Branche, die keine Nachholeffekte generieren kann.“

Für Binnenland-Hotels geht’s ums Überleben

Befürchtungen um steigende Hotelpreise seien dennoch unbegründet, denn die meisten Zimmer seien schon vor der Corona-Krise gebucht worden, betont Schwarz. Zwar hätten Stammgäste aus Angst vor der Pandemie ihren Sommerurlaub abgesagt. „Aber für jede Stornierung haben wir drei Neuanfragen bekommen“, sagt Schwarz.

Davon könnte auch das Binnenland profitieren. „Wenn die Häuser an der Küste ausgebucht sind, weichen Touristen womöglich dorthin aus.“ Vor allem für kleinere Betriebe abseits der Urlaubshotspots hänge vom Verlauf der kommenden Wochen viel ab, sagt Schwarz. „Jetzt entscheidet sich, ob sie das Jahr und den umsatzschwachen Winter überleben können.“

Tourismus trotz Corona: Das müssen Sie über Urlaub in MV jetzt wissen

Bei Reisewarnung dürfen Pauschalreisen storniert werden

Trotz aller Lockerungen in MV: Tagestouristen müssen nach wie vor draußen bleiben, sonst droht ihnen ein Bußgeld. Auch international gelten weiterhin Beschränkungen. Für Spanien, Norwegen und Finnland bleibt es vorerst bei der Reisewarnung, sie müssen erst noch ihre Einreisesperre für Ausländer aufheben. In Spanien ist das für den 21. Juni geplant, in Finnland gilt die Einreisesperre bis zum 14. Juli, in Norwegen vorerst unbefristet. In Schweden ist die Zahl der Neuinfektionen noch zu hoch für die Aufhebung der Reisewarnung. Von Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta wird auf der Internetseite des Auswärtigen Amts „dringend abgeraten“. Der Grund: In diesen drei Ländern ist nach der Einreise noch eine zweiwöchige Quarantäne erforderlich.

Pauschalreisen in Länder, für die weiterhin eine Reisewarnung gilt, können laut Verbraucherzentrale kostenfrei storniert werden. Kunden hätten demnach Anspruch auf die Erstattung des Reisepreises und müssen sich nicht mit Gutscheinen oder Umbuchungen zufriedengeben.

Liebling der Urlauber Deutschland mausert sich in Corona-Zeiten zum Traumziel – und führt die Top Ten der beliebtesten Reiseländer 2020 mit großem Abstand an. 31 Prozent der Deutschen wollen dieses Jahr Sommerurlaub im eigenen Land machen, ergab eine Datenanalyse des Buchungssystembetreibers Traffics. Auf Platz zwei liegt Österreich mit 16 Prozent, danach folgen Ägypten, die Türkei und Griechenland mit je 12 Prozent.

