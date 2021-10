Ausstellung zum Testfeld vor Warnemünde: Das erfahren Besucher im Rostocker Hof

Rostock

Wie viele Anlagen werden vor der Küste stehen, wann soll es losgehen, wird man die Anlagen sehen und hören? Zum geplanten nationalen Testfeld für Offshore Windenergie vor Warnemünde gibt es viele Fragen. „Wir haben schon mit Bürgern gesprochen, die dachten, die Windräder werden direkt am Strand sein und waren dann überrascht, dass das Testfeld so weit draußen ist“, so Tom Rückborn, Clustermanager des Vereins „WindEnergienetword“.

Informationen zu Naturschutz und Forschung

Um die Bürger über das Vorhaben zu informieren, haben die Mitarbeiter der Stiftung Offshore Windenergie, der Enertrag, des WindEnergy Networks sowie des Windenergieclusters MV eine neu gestaltete Wanderausstellung zum Thema eröffnet. Bis zum 5. November können sich Bürger in einer Posterausstellung zur Vision vor Warnemünde informieren. „Zunächst einmal ist eine allgemeine Ausstellung zum Thema Windenergie geplant – wie kann so etwas aussehen, was wird verbaut, wie sind die Größenverhältnisse, die Wertschöpfungskette“, beschreibt Karina Würtz, seit 1. August Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie. Auch wie viel Dienstleistung und Entwicklung hinter dem Projekt stehen und wie es um den Naturschutz steht, können Besucher der Ausstellung sehen. „Unter anderem geht es um Schallschutzmaßnahmen beim Bau“, so Würtz. „Dort, wo man die Pfähle rammen muss – es gibt mittlerweile auch andere Technologien – entsteht Schall. Da gibt es aber verschiedene Ansätze, wie man diesen Schall unter Wasser brechen kann.“

Neun bis zwölf Windräder

Vor den Toren von Warnemünde sollen ab dem Jahr 2026 zwischen neun und zwölf Windkraftanlagen auf einem 15 Quadratkilometer großen Testfeld entstehen – mit einer Höhe von bis zu 300 Metern. Peter Balschmiter informiert sich über die entstehenden Arbeitsplätze und stellt Fragen zur Forschung. „Ich höre davon heute zum ersten Mal und finde das sehr interessant“, sagt er. „Wir sind ja auf erneuerbare Energien angewiesen und ich finde es spannend, neue Methoden kennenzulernen“, sagt er. Auch Walter Müller sieht sich die Plakate an. „Das ist sehr lehrreich“, sagt er. „Ich finde das Projekt gut. Es ist ja auch weit weg vom Land. Mich interessiert der Einfluss auf die Meerestiere.“

Auch kritische Stimmen

Aber auch mit kritischen Stimmen werden die Verantwortlichen konfrontiert. „Ich halte die Windenergie nicht für zukunftsfähig. Wir haben doch gar keine Speichermöglichkeiten“, sagt etwa der Rostocker Bernd Zittlau. „Ich denke eher, es geht hier um das Abfassen von Fördermitteln.“ Kritik kam bereits von den Warnemünder Seglern. Hans-Jürgen Bohn vom Warnemünder Segel-Club sagte etwa: „Ich bin strikt dagegen. Dann können wir keinen einzigen Segelwettbewerb mehr machen. Auch Olympiabewerbungen sind dann passé. Dabei ist völlig egal, wie groß das Gebiet wird.“ Um alle Beteiligten ins Boot zu holen, seien nun Bürgerdialoge geplant, sagt Karina Würz. Dabei soll nun zunehmend die lokale Bevölkerung sowie Industrie stark eingebunden werden. Frühestens 2026 könne mit dem Bau und der Netzanbindung des Testfeldes begonnen werden.

Von Katharina Ahlers