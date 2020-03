Ausstellungen statt leerer Läden: FDP fordert mehr Platz für Rostocks Künstler

Rostock

Ob in der Kunsthalle oder einer von Rostocks Galerien: „Es ist für Künstler nicht immer leicht, dort aufgenommen oder ausgestellt zu werden“, sagt Julia Kristin Pittasch. Die Rostockerin, die für die FDP in der Bürgerschaft sitzt und selbst leidenschaftlich gern malt, hat ein Herz für Kreative.

Deshalb fordert Pittasch die Verwaltung jetzt auf zu prüfen, inwieweit städtische Freiflächen für Kunst, Kultur und Ehrenamt geöffnet werden könnten. „Und das nicht nur rechtssicher, sondern auch unbürokratisch“, sagt die Abgeordnete. Ohne Zahlung einer Miete oder viele vertragliche Regularien soll es künftig möglich sein, nichtkommerzielle Projekte wie Ausstellungen oder Pop-up-Events umzusetzen.

Online-Portal oder fester Ansprechpartner zur Organisation

„Kunst- und Kulturveranstaltungen beleben Stadtteile und stärken die Lebensqualität in den Quartieren“, heißt es im entsprechenden Antrag. Deshalb sollen Zwischennutzungen von Freiflächen und Räumen für kulturelle Ereignisse erleichtert werden. „Das könnte zum Beispiel auch über ein Online-Portal erfolgen“, so Pittasch, die in ihrem Antrag neben den Künstlern auch Vereine mit einschließt. In jedem Fall brauche es auch für die Ausstellungswilligen einen Ansprechpartner, der weiß, wo gerade Leerstand ist, und beide Seiten kurzfristig zusammenbringt.

„Vor allem mit Blick darauf, dass es immer wieder Überlegungen gab, Rostock als Kulturhauptstadt ins Spiel zu bringen, wäre das ein wichtiges Zeichen an die lokale kreative Szene, dass man dafür offen ist und den Künstlern Raum gibt, sich zu entfalten“, sagt die FDP-Vertreterin. Statt bürokratische Hindernisse aufzubauen, solle die Hansestadt eine Ermöglichungskultur leben.

Sie würde es schade finden, wenn beispielsweise in der Langen Straße Ladenlokale leer stehen, die sich für eine temporäre künstlerische oder kulturelle Nutzung eignen. Deshalb soll die Stadt vor allem das Gespräch mit der Tochtergesellschaft Wiro aufnehmen, die viele der Flächen vermietet.

Belebung ist Gewinn für beide Seiten

Dass die Belebung von Freiflächen für beide Seiten – also Inhaber und Künstler – ein Gewinn ist und auch Besucher anzieht, hätte sich an mehreren Beispielen der Vergangenheit gezeigt. „Zum Beispiel waren die Ausstellungen Rohbau und Rohbau II in einer Ladenfläche der Deutschen Med sehr gut besucht“, erinnert Pittasch. Auch die Absprachen mit dem Inhaber hätten dort beide Male problemlos funktioniert.

Was mit Privatpersonen oder Händlern bereits klappt, sei laut ihrer Erfahrung bei der Verwaltung aber schwerer. Das bestätigt auch Thomas Häntzschel vom Rostocker Kunstverein. „Es gab 2018 schon mal einen Vorstoß in diese Richtung, aber passiert ist seitdem nichts. Ich finde es sehr gut, dass die Idee der Freiflächennutzung jetzt noch einmal aufgenommen wird“, sagt er. Der Antrag der Liberalen sei aus seiner Sicht deshalb unbedingt unterstützenswert.

Wiro: Schnelle Neuvermietung ist das Ziel

Auch die kommunale Wohnungsgesellschaft lehnt eine Förderung der lokalen Kunstszene nicht ab. Im Gegenteil: „Die Wiro unterstützt viele Künstler, Künstlergruppen, ehrenamtliche Initiativen und gemeinnützige Vereine“, sagt Unternehmenssprecher Carsten Klehn. In der Vergangenheit seien auch mehrfach Räume zur Verfügung gestellt worden.

„Pauschal dürfen wir Gewerberäume oder Flächen nicht unentgeltlich überlassen – allein schon aus steuerrechtlichen Gründen“, sagt Klehn. Einzelanfragen müssten immer individuell geprüft werden. „Wenn alles passt, ist es durchaus möglich, zusammen mit den Interessenten eine gute Lösung zu finden“, so der Sprecher.

Derzeit stünden dafür aber keine passenden Räumlichkeiten zur Verfügung – weder im Innenstadtbereich noch in anderen Stadtteilen. „Wenn entsprechende Gewerberäume leer stehen, ist es unser Ziel, sie zügig wieder zu vermieten. Das kurze Zeitfenster und der konkrete Raum müssen mit den Wünschen eines Interessenten genau zusammenpassen“, erklärt Klehn. Und das sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen.

Mehr Offenheit für die Anliegen der Kreativen

Mit ihrem Antrag will die Rostocker FDP vor allem mehr Offenheit der Verantwortlichen. „Es muss ja nicht morgen so weit sein, sondern es geht generell darum, den Zugang für die Künstler zu erleichtern“, sagt Julia Kristin Pittasch. Damit sich in Zukunft – gerade wenn es nur kurze Zeiten Leerstand gibt – schnell jemand findet, für den diese Fläche der perfekte Rahmen ist, seine Kunst, kulturelle Beiträge oder Ergebnisse der Vereinsarbeit einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen.

