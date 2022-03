Ausverkauf bei real in Sievershagen: So geht es ab April weiter

Sievershagen

Die Regale im Real-Markt sind fast vollständig geleert. Zwischen den einzelnen CDs klaffen große Lücken. Auch bei den Haushaltsgeräten stehen nur noch vereinzelt Produkte in den Regalen, aufgefüllt werden sie nicht mehr. Ende März schließt der Markt im Ostseepark Sievershagen. Bis dahin müssen alle Produkte verkauft sein. Filialleiter Daniel Spierling lockt daher bereits seit Ende Februar mit Rabatten. „Der gesamte Elektronik-Bereich ist schon fast komplett vergriffen – Fernseher und Haushaltselektronik gehen schnell weg“, sagt er.

Damit der gesamte Markt bis zur Schließung leer ist, werden die Rabatte derzeit jeden Tag angepasst. „Wir werten immer aus, welche Aktionen funktionieren und wo wir noch einmal nachsteuern müssen“, so der Chef. Er geht davon aus, dass Textilien zum Schluss deutlich stärker rabattiert werden müssen. „Da sind wir derzeit bei 60 Prozent Preisnachlass – Textilien sind ein schweres Geschäft.“

Aus Real wird Globus

Anfang 2020 hatte der Handelskonzern Metro bekanntgegeben, dass er seine angeschlagene Supermarktkette Real verkaufen will. Die Zukunft der 279 Standorte – darunter acht in MV – blieb lange Zeit unklar. Die Fläche in Sievershagen wird Globus übernehmen – als zweiten Standort in MV, neben dem bestehenden Markt in Roggentin. Alle 130 Mitarbeiter werden übernommen.

So geht es mit den anderen Standorten weiter Der Real-Markt in Bergen auf Rügen wird zum 19. Juli von Kaufland übernommen, in Greifswald, (Anklamer Landstraße) übernimmt Kaufland zum 11. Oktober, in Parchim (Ziegendorfer Chaussee) bereits zum 12. April. Ebenfalls übernimmt Kaufland den Markt in Schwerin (Grabenstraße). Hier findet die Übernahme am 15. November statt, Der Real-Markt in Stralsund (Gustower Weg 3) wird Ende Mai hingegen von Edeka übernommen. Für weitere Standorte gibt es noch keine Entscheidung.

Real-Geschäftsführer Daniel Spierling ist froh, dass alle seine 130 Mitarbeiter übernommen werden. „Natürlich sind wir auch ein bisschen wehmütig, aber es ist wichtig, dass jeder eine Perspektive bekommt“, so Spierling. Für ihn geht es bei Globus hingegen nicht weiter. „Ich leite noch den Markt in Wismar-Kritzow und bin gespannt, wie es dort weitergeht.“

Marktfläche wird verkleinert

Noch ist aber auch in Sievershagen viel zu tun – jeden Tag werden Artikel mit neuen Preisen versehen, leere Regale werden nach und nach abgebaut, die noch vorhandenen Waren näher zusammengestellt. „Damit die Kunden nicht durch leere Gänge gehen müssen, verkleinern wir unsere Fläche sozusagen“, sagt der Chef. Einzig Backwaren sowie Obst und Gemüse werden noch bis zum Schluss täglich frisch geliefert – die Fleischtheke sei bereits aufgrund wichtiger Umbauarbeiten abgebaut, die Mitarbeiter aus diesem Bereich werden derzeit im Globus-Markt in Roggentin geschult.

Luca Legittimo und Emma Henschel nutzen die Rabatte für noch benötigte Dinge in ihrem gemeinsamen Haushalt. Quelle: Martin Börner

Mehr Menschen im Laden

In den letzten Wochen, so Spierling, seien spürbar mehr Menschen im SB-Warenhaus. Zu ihnen gehören auch Luca Legittimo und Emma Hentschel. Die beiden 21-Jährigen sind auf der Suche nach einem Schnäppchen für die gemeinsame Wohnung – im Einkaufswagen befinden sich bereits Pfannen, eine Mülltonne und Brotdosen. „Wir sind aufgrund der Rabattaktionen hier und schauen mal nach Haushaltswaren“, sagt Hentschel. Dabei macht sie auch einen kurzen Zwischenstopp bei den Taschen und Koffern. „Nach einem neuen Koffer könnten wir eigentlich auch mal schauen.“ Legittimo ist sonst kein Kunde bei Real. „Aber wir haben von der Rabattaktion gehört und wollten mal schauen“, sagt er.

Grit Nierath aus Sievershagen ist hingegen oft bei Real einkaufen. Von der Rabattaktion hat sie nichts mitbekommen. „Ich war ein bisschen erschrocken, als ich das jetzt gesehen habe“, sagt sie und zeigt auf die Pralinen in ihrem Einkaufswagen. „Das ist bisher mein einziges Schnäppchen. „Ich bin ein bisschen skeptisch und hoffe, dass man sich auch im neuen Markt gut zurechtfinden wird.“

Grit Nierath ist Stammkundin im Real, hat gemischte Gefühle, was die Schließung des Real-Marktes betrifft. Quelle: Martin Börner

Neueröffnung am 7. April

Der Real-Markt soll am 23. März um 16 Uhr schließen – vorausgesetzt, es sind zu diesem Zeitpunkt nicht schon alle Waren verkauft. „Wenn wir um 13 Uhr nichts mehr haben, machen wir um 13 Uhr zu“, so Spierling. Während der Schließung werden die Mitarbeiter umfangreich geschult, um für die neuen Aufgaben vorbereitet zu sein. Nach einer kurzen Umbauphase soll der Markt als Globus-Markt am 7. April wieder öffnen.

Von Katharina Ahlers