Autos und Busse, die mit Wasserstoff (H2) angetrieben fahren oder Energie und Wärme, die durch Wasserstoff erzeugt wird – das soll rund um Rostock keine Zukunftsmusik mehr sein. Künftig soll hier mehr auf Forschung und Technologie rund um Wasserstoff gesetzt werden. Ein erstes Treffen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fand am Dienstag in Laage statt. Erste Erkenntnis: Die Entwicklung in der Region ist bereits weit fortgeschritten. Das Börgerender Unternehmen Wind-Projekt GmbH hat beispielsweise zwei H2-Autos im Einsatz, eine Wasserstofftankstelle in Rostock gebaut.

„ Wasserstoff ist kein Zukunftsthema mehr, sondern ganz aktuell. Wir wollen das tatkräftig angehen und für die Entwicklung unserer Region nutzen“, erklärte Landrat Sebastian Constien ( SPD). Der Landkreis Rostock bewerbe sich derzeit um eine Förderung als Wasserstoffregion durch den Bund.

Kurze Wege zum Flughafen und Überseehafen

Zentrum wird Laage mit dem „InvestPort“, einem Industrie- und Gewerbegebiet in Flughafennähe und dem Flughafen Rostock-Laage. „Die Erreichbarkeit per Flugzeug, Autobahn und Schiene, die nahe gelegenen Seehäfen sowie die Flächenverfügbarkeit sind wichtige Argumente für Investoren“, erläuterte Romuald Bittl, Dezernent für Wirtschaft und Bau des Landkreises Rostock.

In Laage baut das Teterower Unternehmen Apex Energy GmbH bereits eine Fabrik auf, um hier Anlagen zu Energieerzeugung und -speicherung auf Wasserstoffbasis zu produzieren. Hier fand das Treffen statt.

Etwa 60 Teilnehmer zählte das Treffen zur H2-Region Rostock, bei dem auch eine Werksführung bei der Apex Energy in Laage stattfand. Quelle: Jens Wagner

Mit dabei waren auch die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg und Peter Stein (beide CDU), die das Vorhaben H2-Region Rostock unterstützen. Rehberg sagte: „In der Entwicklung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie können die Antworten aller Fragen der zukünftigen Energie- und Mobilitätsversorgung stecken. Die Bundesregierung unterstützt daher Innovations- und Forschungsmaßnahmen der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie nachhaltig.“ Die Initiative des Landkreises sei daher richtig. „Die Wasserstoffregion Landkreis Rostock kann einen echten Akzent setzen und der regionalen Wirtschaftsentwicklung den entscheidenden Schub für die Zukunft geben“, so Rehberg.

Peter Stein habe bereits mit der Universität Rostock und regionalen Unternehmen Kooperationen mit tunesischen Partnern auf den Weg gebracht. Er werde sich für eine H2-Region Rostock einsetzen.

Neue Impulse für Leben und Arbeiten im Landkreis

„Wir brauchen neue Impulse für Landkreis und Hansestadt, damit wir weiter kraftvoll aus uns selbst heraus wachsen können. Vor allem auch deshalb, um Menschen für Arbeit und Leben in der Region Rostock zu begeistern“, hob Landrat Constien hervor. Mit wasserstoffbasierter Technologie seien Arbeitsplätze und hohe Attraktivität verbunden. „Die technologische Entwicklung, die Produktion hochmoderner wasserstoffbasierter Lösungen für land-, wasser- oder luftgebundene Industrien und ihre Anwendung werden nur gelingen, wenn wir uns zusammenschließen“, sagte Wirtschaftsdezernent Bittl.

Börgerender Unternehmen setzt seit 2013 auf Wasserstoff

Carlo Schmidt, Geschäftsführer der Wind-Projekt GmbH, die sich mit Windenergieanlagen und anderen regenerativen Energien befasst, begrüßt die Initiative. Wasserstoff sei der zukunftsweisende Weg im Rahmen der Klimakrise. „Das ist ein nachhaltiger Weg für unser Land.“ Das Unternehmen ist seit 2013 in diese Richtung aktiv. So werde ein Anteil des erzeugten Stroms durch Windkraft nicht ins Netz eingespeist, sondern dafür genutzt, mittels Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Der Wasserstoff werde dann für die beiden Fahrzeuge genutzt.

Carlo Schmidt (l.), Geschäftsführer Wind-Projekt GmbH, übernimmt 2015 das H2-Auto vom Vertriebsleiter von Hyundai, Thomas Goldboom. Quelle: Oliver Fantitsch

Mit einer „Tankfüllung“ kommt ein Auto etwa 450 Kilometer weit, das Tanken dauert wenige Minuten. „Wir sind die Einzigen im Nordosten, die hier zwei zugelassene Autos haben“, sagt Carlo Schmidt. „Wir sehen das als große Möglichkeit, auch für die Busflotte.“

Busunternehmen prüft alternative Antriebstechnologien

Das Busunternehmen im Landkreis Rostock, Rebus, steht der Nutzung von Wasserstoff-Bussen offen gegenüber. „Wir prüfen derzeit alle alternativen Antriebstechnologien“, sagt Rebus-Prokurist Marc Weinhauer. „Es sind allerdings derzeit noch keine alltagstauglichen Busse mit Wasserstoffantrieb auf dem Markt verfügbar.“

Anja Levien