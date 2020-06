Auto in Corona-Zeiten zulassen: Das müssen Halter in Rostock nun beachten

Rostock

Die Corona-Krise bremst derzeit auch Autofahrer in der Hansestadt aus – zumindest diejenigen, die gerade ein Fahrzeug an- oder abmelden wollen. „Normalerweise geht man zu den normalen Öffnungszeiten hin, muss ein bisschen warten und kann dann alles erledigen“, sagt Lydia Rogge, die vor Kurzem ein Auto bei einem privaten Verkäufer erworben hat. „Nun muss man online einen Termin vereinbaren, aber das hätte mehr als zwei Wochen gedauert.“

Im Internet weist die Hansestadt Rostock Besucher darauf hin, dass Anliegen derzeit nur nach vorheriger Buchung eines Termins bearbeitet werden können. „Sollten keine freien Termine verfügbar sein, bitten wir dafür um Verständnis und etwas Geduld“, heißt es. Durch die Terminvergabe soll unter anderem die Aufenthaltsdauer in der Zulassungsstelle reduziert und der Publikumsverkehr zeitlich und räumlich getrennt werden, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze erklärt.

Wartezeit bis zu 14 Tagen

„Dementsprechend reduzierte sich die Zahl der täglich ausführbaren Zulassungsvorgänge. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde bei durchgängig unveränderten Öffnungszeiten ab Mitte März eine Publikumssteuerung nach Dringlichkeit und Kapazität eingeführt“, so Kunze. „Zulassungsvorgänge sollen termingetreu bearbeitet werden, damit vor Ort maximal eine Wartezeit von 15 Minuten entsteht.“

Der Termin-Onlinekalender werde im Wochentakt für insgesamt 14 Tage freigegeben, so dass über diesen Weg maximal auch zweiwöchige Wartezeiten entstehen würden. Nach Angaben der Stadt können derzeit – abhängig von der Personalkapazität – pro Woche bis zu 300 Termine im allgemeinen Schalterbereich vergeben werden. Zudem sei die Zulassungsstelle per Telefon oder E-Mail erreichbar, um dringliche Anliegen zu besprechen.

Termin schnell vergriffen

Lydia Rogge hingegen kritisiert die Terminvergabe. „Ich hatte schon einen Termin ausgewählt. Dieser wurde dann aber aus organisatorischen Gründen wieder abgesagt“, sagt die Rostockerin. „Ich habe vertraglich vereinbart, dass ich mein Auto innerhalb von einer Woche nach dem Kauf anmelde. Das war bei der Zulassungsstelle nicht möglich.“

Die Halterin entschied sich, auf einen privaten Zulassungsservice zurückzugreifen – für Händler und Anbieter, die sich auf die An- und Abmeldung spezialisiert haben, gibt es keine Einschränkungen. „Das hat mich ein bisschen mehr Geld gekostet“, so Rogge.

Zulassungsdienste boomen

Ein solcher Service wird unter anderem von der Firma Kroschke, die ihren Rostocker Standort in unmittelbarer Nähe zur Zulassungsstelle hat, angeboten. „Während Corona greifen jetzt wesentlich mehr Kunden auf unseren Service zurück, anstatt ewig auf einen Termin zu warten“, bestätigt Standortleiterin Katja Ferner. „Die Kunden stehen mittlerweile morgens schon bei uns an, um ihre Unterlagen abzugeben.“

Wer am Morgen seine Unterlagen – Vollmachten, Ausweiskopien, Angaben zum Wunschkennzeichen – abgibt, könne alles am nächsten Tag bereits abholen. „Wir haben in der Zulassungsstelle auch nur Fächer, wo wir alles kontaktlos abgeben und später wieder abholen“, erklärt Ferner. „Da gab es nun auch in den gesamten Wochen keine Einschränkungen.“ Der Service der Firma Kroschke kostet zusätzlich eine Servicegebühr von 20 Euro.

Warten auf die Abmeldung

Um die Abmeldung ihres alten Fahrzeuges hat sich Rogge hingegen selbst gekümmert. „Auch dafür musste ich zwei Wochen auf einen Termin warten. Ich bin froh, dass ich das mit meinen Arbeitszeiten vereinbaren kann“, sagt sie. „Einer Bekannten von mir wurden nur Termine vorgeschlagen, die während der Arbeitszeit stattfinden. Nicht jeder kann das flexibel einrichten.“

Von Katharina Ahlers