Auto rollt in Rostock führerlos davon: Mädchen auf Beifahrersitz verletzt

Rostock

Ungewöhnlicher Unfall in Rostock: Im Stadtteil Brinckmansdorf hat sich ein Auto am Freitag führerlos auf den Weg gemacht. Das Fahrzeug wurde fuhr über eine normalerweise stark frequentierte Straße und blieb in einem Zaun hängen. Das Mädchen, das noch auf dem Beifahrersitz gesessen hat, wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Fahrer zusammen mit dem Mädchen gegen 15.30 Uhr ein Firmengrundstück an der Neubrandenburger Straße. Er stellte sein Fahrzeug an der Ausfahrt ab, zog die Handbremse und stieg aus, um das Tor hinter sich zu schließen.

Aus noch nicht geklärten Gründen löste sich die Handbremse und das Auto rollte mit der Sechsjährigen den Hügel hinunter. Führerlos querte der Nissan dabei die Straße, auf der glücklicherweise keine Autos fuhren. Das Auto blieb in einem Zaun hängen.Die Begrenzung verhinderte, dass das Fahrzeug weiter einen Abhang hinabfahren konnte.

Zur Galerie Das Fahrzeug blieb in einem Zaun hängen

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr trafen kurz nach dem Unglück ein und untersuchten das kleine Mädchen. Die Sechsjährige kam vorsorglich in eine Klinik. Die Berufsfeuerwehr sicherte mit einer Seilwinde das Fahrzeug vor dem weiteren Abkippen. Nun muss geklärt werden, wie sich die Handbremse lösen konnte. Fahrer und Kind erlitten einen großen Schrecken.

Von Stefan Tretropp