Rostock

Bei einem Unfall sind am Freitagmorgen in Rostock ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 7.30 Uhr in der Parkstraße auf Höhe der Ernst-Heydemann-Straße.

Zwei Personen wurden leicht verletzt, kamen aber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine verletzte Person saß in dem beteiligten Auto, die andere in der Straßenbahn. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit noch unklar. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich halbseitig gesperrt, ist aber wieder freigegeben. Das Auto wurde abgeschleppt. Nicht bekannt ist, wie stark die Straßenbahn beschädigt wurde.

Von amü