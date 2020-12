Autofahrer verliert bei Horror-Unfall auf A 20 sein Leben

Landkreis Rostock-Ziesendorf

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend auf der Autobahn 20 in der Nähe von Ziesendorf (Kreis Rostock) gekommen. Dabei wurde ein Mensch getötet, fünf weitere zum Teil schwer verletzt. Das Unglück hatte sich gegen 19.30 Uhr auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Rostock-West und Bad Doberan in Richtung Lübeck zugetragen.

Kollision mit drei Fahrzeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu zwei Unfällen. Zunächst stießen offenbar wegen eines missglückten Überholmanövers zwei Wagen zusammen, ein Opel und ein Alfa Romeo. Aufgrund der schweren Kollision wurde der Opelfahrer in seinem Wrack eingeklemmt. Die beiden Insassen im Alfa Romeo erlitten leichte beziehungsweise schwere Verletzungen. Um nicht in die Unfallstelle zu fahren, mussten andere Autofahrer stark abbremsen. In der Folge fuhren drei weitere Wagen zusammen. Bei diesen Kollisionen gab es insgesamt drei leicht verletzte Insassen.

Fahrer musste aus Wrack befreit werden

Nach dem Unglück kam ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatz, darunter befanden sich zahlreiche Rettungswagen, zwei Notärzte, ein organisatorischer Leiter sowie die Feuerwehr. Die freiwilligen Kameraden mussten mit schwerem Gerät (Schere und Spreizer) an dem stark demolierten Opel aus dem ersten Unfall arbeiten. Dessen Fahrer war eingeklemmt. Nach geraumer Zeit konnte er aus dem Wrack befreit werden.

A 20 für mehrere Stunden gesperrt

Allerdings erlitt er bei dem Unfall tödliche Verletzungen, der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Die A 20 in Richtung Lübeck blieb mehrere Stunden gesperrt, auch deshalb, weil die Dekra Ermittlungen zum Hergang des schweren Unglücks aufnahm. Der Sachverständige unterstützt die Polizei bei deren Ermittlungen zur Unfallursache.

Von Stefan Tretropp