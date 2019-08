Rostock

Seit Jahresbeginn vermietet die Rostocker Firma Classic Matters sechs aufregende Oldtimer – konkret ein 200 PS starker Ford Mustang, ein Porsche 356 Speedster Replik, ein Mercedes Benz 220, Baujahr 1962, ein 41 Jahre altes VW Käfer Cabriolet, ein schickes, 35 Jahre altes Trabant Cabrio und ein Toyota Land Crusier HJ61.

Die Chefs des Start-ups, Benny Müller (30) und Philip Jacobs (29), sind seit vielen Jahren selbst Schrauber. Und die Hansestädter hatten eine pfiffige Idee: Die Kunden können die gepflegten Schätzchen nämlich selbst chauffieren. Nicht nur für Oldtimerliebhaber ist dies eine außergewöhnliche Gelegenheit, mit Kultmobilen auf Tour zu gehen.

So können OZ-Leser gewinnen

Sie, liebe Leser, haben nun die Chance, eine solche, maximal siebenstündige Ausfahrt zu gewinnen. Was zu tun ist? Ganz einfach: Schicken Sie uns ein Foto Ihres Wagens und Ihre ganz persönliche Autogeschichte. Verraten Sie uns, warum Sie ihr automobiles Schätzchen lieben und was Sie am Autofahren, speziell Oldtimerfahren fasziniert.

Ihre Einsendungen nehmen wir unter dem Stichwort Oldtimer hier entgegen: www.ostsee-zeitung.de/leserfotos. Gerne können Sie uns Ihre Bewerbungen auch per Post schicken an OSTSEE-ZEITUNG, Leseraktion Oldtimer, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock. Einsendeschluss ist der 9. August, 16 Uhr.

Unter allen Einsendungen wird unter Ausschluss des Rechtsweges der Gewinner ermittelt. Über die Ausfahrt berichten wir in der Zeitung und im Internet. Viel Glück!

Volker Penne