Autokorso, Lichteraktion und Versammlungen: So lief der Demo-Montag in Rostock

Rostock

Schützend hält Anne Silberstein ihre Hand vor die Flamme der Kerze in ihrer Hand. Es ist windig am Montagnachmittag am Neuen Markt. Die Kerze sollte eigentlich zusammen mit 1708 weiteren aufgestellt werden – eine für jeden an Covid 19 verstorbenen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern.

Doch der Wind machte die Pläne von den Bündnissen Stadtgespräche Rostock, Rostock Nazifrei, Bunt statt Braun sowie den Parteien Die Linke und SPD am Montag zunichte. „Gelöschte Kerzen sind das Letzte, was wir zeigen möchten“, betont Eva-Maria Kröger (Linke). Die Organisatoren planen nun, die Aktion bald in einer windgeschützten Umgebung stattfinden zu lassen – geplant ist ein Gedenken in der Marienkirche.

Sieben angemeldete Versammlungen

Die Gegendemonstration unter dem Tenor „Solidarisch durch die Pandemie“ hat dennoch stattgefunden. Nach Polizeiangaben mit etwa 70 Personen. Des Weiteren wurden im Bereich der Hansestadt Rostock sechs Versammlungen gegen die Corona-Politik angemeldet – darunter auch ein Autokorso,vom Mühlendamm über den Hafen und die KTV. Drei Fahrzeuge beteiligten sich an der Aktion – begleitet von zwei Polizeiwagen.

Die Hauptdemonstrationen zogen – wie bereits in der Vorwoche – durch Wohngebiete. Der größte Aufzug ging durch das Rostocker Bahnhofsviertel. Hier wurden in der Spitze etwa 600 Teilnehmende gezählt. Mit lauten Rufen, Rasseln und Trillerpfeifen zogen sie durchs Viertel. Sprüche wie „Selbstdenken ist der höchste Mut“ und „Impft euch ins Knie" waren auf den Plakaten zu lesen, zudem forderten die Teilnehmer rufend „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung.“

240 Einsatzkräfte unterwegs

In der Südstadt waren rund 250 Menschen unterwegs. Sie hörten laut Musik und riefen Bewohner des Wohnviertels auf: „Schließt euch an.“ Dem Aufruf folgten – soweit zu sehen war – niemand. An einigen Fenstern wurden die Vorhänge zugezogen. Die Versammlung, die unter anderem mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft, einen Bürgerdialog und einen Neuanfang forderte, zog vom Südring über die Ziolkowskistraße in die Brahestraße. Ein Redner betonte: Man lasse sich nicht abschrecken und auch nicht „einlullen“ von Lockerungsmaßnahmen.

In Dierkow demonstrierten nach Polizeiangaben etwa 40 Menschen, während in Lütten Klein etwa 120 Teilnehmer zusammenkamen. An einer Kundgebung im Rostocker Stadthafen nahmen etwa 20 Personen teil – darunter auch Jens Kaufmann. Die Rostocker Polizei hat den Montagabend mit rund 240 Einsatzkräften begleitet. Darunter befanden sich auch Unterstützungskräfte der Bundespolizei.

Von Katharina Ahlers