Rostock

Ist es möglich, sich über das tödliche Corona-Virus lustig zu machen? Darf man über den winzigen, aber wirkmächtigen Erreger Spottverse, Limericks und Schüttelreime dichten? Auf jeden Fall, denn Lachen hilft bekanntlich gegen viele Dinge, die einem das Leben vermiesen können.

Etwa diese Zeilen: „Möt würklich in ‚Corona‘-Tieden / dei Sex dörch Afstandsrägeln lieden? / Is’t nu so, dat dat bedüt, / Sex blot noch för Ehelüd? / Denn’ Protest hür ick all von Wieden!“ Diese Verse stammen von Wolfgang Mahnke, dem bekannten Plattdeutsch-Autor der OSTSEE-ZEITUNG.

Anzeige

Der plattdeutsche Schriftsteller Wolfgang Mahnke aus Rostock. Quelle: PRIVAT

22 Autoren aus Deutschland und Österreich

Er ist einer von 22 Literaturfreunden und Sprachhütern aus Deutschland und Österreich, die in ihrem Bändchen „Satire im Corona-Herbst – Galgenhumor gegen die Pandemie“ den Krankheitserreger so humorvoll angehen, dass dessen Gefährlichkeit zuweilen beim Lesen und Sprechen in Vergessenheit gerät.

MV ist stark vertreten

Mecklenburg-Vorpommern ist stark vertreten unter der Schar der Reimenden: Neben dem Rostocker Wolfgang Mahnke sind es Behrend Böckmann aus Kirch Rosin bei Güstrow, Monika Dallmer aus Kedingshagen bei Stralsund sowie Asja Garling, Dieter Rasch, Silvia Schmidt und Robert Schmidt aus Rostock.

Pastorin Asja Garling aus Rostock

Asja Garling ist Pastorin in der Hansestadt. Sie steuert Aufbauendes unter anderem mit ihrem Limerick „Evi“ bei: „Du machst dir oft etliche Sorgen, / Gedanken zu Heute und Morgen. / 11 Menschen sind krank, / du nicht – Gott sei Dank. / Dann kannst du die andern versorgen.“

Mitherausgeber Dieter Rasch hat die Autoren zusammengebracht

Mitherausgeber Dieter Rasch (85), em. Mathematik-Professor und Sprachhüter aus Rostock, hat die Autoren des Bandes zusammengebracht. „In den Corona-Zeiten sind viele Menschen depressiv oder zumindest betrübt über ihre Isolation. Ebenso wie mit den bereits früher erschienenen ‚Limericks in Coronazeiten‘ wollten wir mit ‚Satire im Corona-Herbst‘ ein wenig dazu beitragen, den Trübsinn zu verscheuchen und die Leser etwas abzulenken“, erklärt Rasch. Deswegen seien, wie etwa die Erlkönig-Persiflagen, auch Beiträge enthalten, die nichts mit Corona zu tun haben, aber zum Lachen und Schmunzeln anregen. Er schreibt: „Die Bayern hamm a riesen Wut, / weil in diesem Herbst die Wiesen ruht.“

Lesen Sie auch: Unterhaltung in Corona-Zeiten: Digitale Medien bei Bibliotheken in MV kostenlos

Den Autoren gelingt es auf ganz unterschiedliche Art und Weise, gegen den schwermütigen und pessimistischen Zeitgeist, der momentan viele Leute in Mecklenburg-Vorpommern, in ganz Deutschland und überall in der Welt ergriffen hat, mit ihren Zeilen anzugehen.

Warnung vor dem prallen Hüttenleben

Robert Schmidt dichtet in einem Limerick: „Fehlender Impfstoff – das steht fest / gibt sehr vielen Menschen den Rest. / Gar nicht so sind wir! / Kämpfen wie ein Stier / mit Limericks gegen die Pest.“

Lesen Sie auch Bücher können Leben retten

Silvia Schmidt dichtet „frei nach Motiven von Schiller mit einem Hauch von Goethe“ einen Vielzeiler über den Mundschutz. Ihr Gedicht beginnt so: „Gefährlich ist’s, die Pest zu lecken, / gar eklig ist der Masern Grind. / Doch der entsetzlichste der Schrecken, / das ist Coronas Speichelwind.“ Auch ihr Schüttelreim „Apres-Ski“ benennt Brisantes: „Hinein ins pralle Hüttenleben! / Wir wollen einen Lütten heben, / nicht über unsre Pfunde keifen, / und letztlich auf die Kunde pfeifen, / dass man uns das Feiern verbietet, / weil’s Virus hier in Bayern wütet.“

Und Monika Dallmer schreibt: „Kennt man denn Krankheiten außer Corona? / Leider gibt es auch noch Arthrose – / mit Pillen und Wärme ist’s bona, / ich verstecke das Knie in der Hose, / noch besser, ich lutsche Bonbona!“

Satire im Corona-Herbst – Galgenhumor gegen die Pandemie: Dieter Rasch und Winfried Rathke (Hrsg.), Kid-Verlag, Bonn, 2020, 12 Euro, ISBN 978-3-947759-61-3

Zitat Dieter Rasch „In den Corona-Zeiten sind viele Menschen depressiv oder zumindest betrübt über ihre Isolation. Wir wollten mit „Satire im Corona-Herbst“ ein wenig dazu beitragen, den Trübsinn zu verscheuchen und die Leser etwas abzulenken.“ Mitherausgeber Dieter Rasch (85), em. Mathematik-Professor und Sprachhüter aus Rostock

Von Bernhard Schmidtbauer