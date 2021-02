Autos kollidieren am Rostocker Kanonsberg: Zwei Frauen schwer verletzt

Rostock

In der Rostocker Innenstadt ist es Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Zusammenstoß zweier Autos am Kanonsberg verletzten sich zwei Frauen schwer. Es gab eine Vollsperrung und jede Menge Schaden. Wie die Polizei mitteilte, waren bei dem Unglück gegen 20 Uhr ein VW Caddy und ein Nissan zusammengestoßen.

Nach bisher feststehenden Informationen stand die 26-Jährige mit ihrem VW zunächst an einer roten Ampel auf einer Linksabbiegerspur auf dem Warnowufer und wollte in Richtung Kanonsberg abbiegen. Als grün wurde und sie losfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan.

Kreuzung zeitweise vollständig gesperrt

Die 21-Jährige am Nissan-Steuer kam vom Kabutzenhof und war in Richtung Vorpommernbrücke unterwegs. Die junge Frau raste ungebremst in den VW. Durch den heftigen Aufprall drehte sich der Wagen der 26-Jährigen einmal um die eigene Achse. Der Nissan der 21-Jährigen prallte in der Folge des Unfalls noch gegen eine Ampel, der Mast knickte schließlich um.

Aufgrund des großen Trümmerfeldes musste die Kreuzung zeitweise vollständig gesperrt werden. Zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei kamen umgehend nach dem Zusammenstoß zum Einsatz. Sowohl die 21- als auch die 26-jährige Fahrerin verletzten sich bei der Kollision schwer und kamen umgehend in ein Krankenhaus. Die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, hieß es.

Quelle: Stefan Tretropp

Beamte ermittelt gegen 21-Jährige

Polizei-Pressesprecherin Sarah Schüler teilte mit, dass die Beamten nun gegen die 21-Jährige ermitteln, weil diese über eine rote Ampel gefahren sein und so den Zusammenprall ausgelöst haben soll.

Zur Unterstützung der Ermittlungen kam am Unfallort ein Dekra-Sachverständiger zum Einsatz. Den Gesamtschaden des Unfalls – an Autos und Ampelanlage – bezifferte die Polizei auf rund 30 000 Euro. Die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt.

Von Stefan Tretropp