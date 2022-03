Autos und Räder für alle: So will Rostock sein Verkehrsproblem lösen

Rostock

Rostock ist eine Autofahrer-Stadt. Noch jedenfalls. 86 269 Autos waren Ende 2021 an der Warnow zugelassen. Rein rechnerisch kommt auf je zweieinhalb Einwohner ein Pkw. Tendenz steigend – und das bereits seit zehn Jahren. Und dennoch ist Umweltsenator Holger Matthäus überzeugt: Mit den steigenden Zulassungszahlen wird es bald vorbei sein. „Vor allem bei der jüngeren Generation hat ein Umdenken eingesetzt“, sagt der Grüne.

Steigende Anschaffungskosten, extrem hohe Benzin-Preise, ein „schlechtes Klima-Gewissen“: „Mehr und mehr Menschen wollen zwar mobil sein, aber ein eigenes Auto wollen sie nicht mehr“, sagt Matthäus. Und genau an dieser Stelle will die Hansestadt ins Spiel kommen: Matthäus will Leih-Angebote an der Warnow massiv ausbauen. An insgesamt 74 „Mobilpunkten“ zwischen Warnemünde und der Südstadt.

Keine Fahr-, sondern Stehzeuge

Während Pendler im Umland fast täglich auf ein Auto angewiesen seien – sei es für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Sport im Nachbarort – bräuchten viele Rostocker ihr Auto nur selten: „Oft es ist kein Fahr-, sondern eher ein Stehzeug: Das Auto steht die meiste Zeit rum“, so Matthäus. Laut neuen Zahlen aus dem Amt für Mobilität würde der Durchschnitts-Rostocker sein Auto gerade mal 30 Minuten am Tag nutzen. „95 Prozent des Tages steht das Auto rum.“ Die Autos kosten aber nicht nur Geld (für die Halter), sie blockieren auch Flächen. „Flächen, die wir besser nutzen könnten – für Grünanlagen, Außengastronomie, Kultur.“

Quelle: Arno Zill

Die Mobilitätspunkte sollen die Lösung sein: „An denen bieten wir Mobilität – wann sie gebraucht wird und wie sie gebraucht wird“, so Matthäus. Die ersten drei Stationen gibt es bereits: am Gertrudenplatz, dem Ulmenmarkt und der Ulmenstraße. Nun plant die Stadt den Ausbau des Netzes. Für mehr als 2,5 Millionen Euro. Zusammen mit privaten Anbietern und großen Vermietern.

Autos, Räder, Roller

Die Mobil-Punkte sollen überall dort entstehen, wo sich Menschen auf den Weg machen: An S-Bahnhöfen, an wichtigen Bus- und Straßenbahn-Haltestellen, aber auch vor großen Wohnkomplexen. „Wir planen mit vier verschiedenen Größen der Mobilpunkte – je nach Bedarf“, erklärt der Senator. Der überwiegende Teil der Stationen soll die Größe S haben und rund 15 000 Euro pro Standort kosten. „Diese Punkte sind zum Beispiel in Wohngebieten vorgesehen“, sagt Matthäus. S ist das Basisprogramm.

Stellplätze für zwei Fahrräder wird es dort geben, ebenso E-Tretroller zum Leihen und je ein Carsharing-Auto. Ebenfalls für die Ausleihe. „Die Menschen sollen mit dem Rad oder dem Roller fahren, mit dem Nahverkehr. Und wer doch mal eine größere Erledigung, einen Ausflug oder eine längere Fahrt plant, holt sich das Auto. Ein Leihauto kann 20 ,normale‘ Autos ersetzen“, so Matthäus.

Je größer, desto mehr Angebote

Ab Größe M – davon plant Rostock 23 Punkte an RSAG-Haltestellen – gibt es zwei Carsharing-Autos und zudem auch Fahrräder zum Ausleihen, moderne Anzeigetafeln für die Rostocker Straßenbahn AG und Reparatursets für Fahrräder aus dem Automaten. Ab Größe L – immerhin drei Stationen dieser Art soll es an wichtigen S-Bahnhöfen geben – will die Stadt zudem Lasträder für klimafreundliche Einkäufe anbieten, abschließbare Boxen für Fahrräder, Kioske, Schließfächer und Paketstationen. Größe XL – davon wird es nur einen Mobilpunkt am Bahnhof geben – wird zudem Geldautomaten, Toiletten und Taxi-Stände im Angebot haben.

Mobilpunkt an der Doberaner Straße in Rostock: Die Hansestadt will das Netz der Verleihstationen massiv ausbauen. Quelle: Ove Arscholl

Matthäus: „Die Punkte sind primär darauf ausgelegt, den Menschen Alternativen zum Auto zu bieten. Mit dem Roller können sie von daheim zur S-Bahn fahren – und mit der weiter ins Büro. Wer einkaufen will, leiht sich ein Lastenrad und nimmt auf dem Heimweg gleich seine Pakete mit.“ Und wenn es doch mal das Auto sein muss, dann ein geliehenes.

Die meisten Mobilpunkte plant Matthäus in der KTV und in der Innenstadt. „Sie können der erste Baustein hin zu einer autofreien KTV werden. Wenn die Menschen kein eigenes Auto mehr brauchen, brauchen wir für ein Viertel ohne Kfz auch weniger Parkflächen, weniger Parkhäuser am Quartiersrand – und wir können Straßen freigeben als Aufenthaltsflächen. Zum Spielen, zum Erholen, zum Genießen.“

Von Andreas Meyer