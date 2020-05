Jürgenshagen

Glück im Unglück für alle Unfallbeteiligten: Einen Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 11 nahe Jürgenshagen (Kreis Rostock) überstanden am Samstagnachmittag die Insassen, darunter eine Familie mit Kleinkindern, unbeschadet. Die Fahrzeuge hingegen haben nur noch Schrottwert. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 15.45 Uhr an der Autobahn-20-Auffahrt Kröpelin zugetragen.

L 11 voll gesperrt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Audi mit Hamburger Kennzeichen von Jürgenshagen gekommen und bog von der L 11 nach links auf die Autobahnauffahrt ab. Dabei beachtete der Mann einen entgegenkommenden VW Passat nicht, der von Satow in Richtung Bützow unterwegs war. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit voller Wucht in die Seite des plötzlich querenden Audis. Durch den Zusammenprall wurde der Audi gegen ein Verkehrsschild gedrückt. Augenzeugen hatten sofort Rettungskräfte alarmiert. So kamen kurz danach die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatz. Die L 11 blieb voll gesperrt.

Zur Galerie Zwei Autos sind am Samstagnachmittag bei Jürgenshagen zusammengestoßen. Die Insassen blieben unverletzt.

Keine Verletzten

Im VW Passat befand sich der Fahrer, im Audi zwei Erwachsene und zwei Kinder. Alle blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehrleute beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn. Der Verkehr lief anschließend einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

