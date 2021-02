Rostock

Auf der Straße zwischen Kavelstorf und Damm (Kreis Rostock) hat sich am Montagabend bei dichtem Schneetreiben ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto rutschte von der glatten Straße und landete in einem Graben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 20.40 Uhr zugetragen. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen von Kavelstorf gekommen und fuhr auf der Dammer Straße in Richtung Damm.

Kurz vor dem Ortseingang verlor die Frau am Steuer auf eisglattem Asphalt die Kontrolle über ihr Auto und rutschte über die Spur des Gegenverkehrs nach links in den Graben. Nachdem ein Notruf abgesetzt wurde, kamen Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz. Die Strecke blieb zeitweise gesperrt. Die Frau wurde vorsorglich von einem Notarzt untersucht, sie erlitt aber nur leichte Verletzungen.

Von Stefan Tretropp