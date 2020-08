Rostock

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, sind am Sonntag bei einem Auffahrunfall in Brinckmansdorf zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 47-jährige Autofahrerin auf der Tessiner Straße auf eine rote Ampel zu und bremste zu spät.

Sie fuhr auf ein stehendes Auto von eines 22-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen nach vorne geschoben und stieß noch gegen das Auto einer 21-Jährigen. Der 22-jährige Fahrer und die 21-jährige Fahrerin wurden leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 7500 Euro.

Von OZ