Automobilbranche in der Krise - Autozulieferer in MV in der Krise: Diese Firmen beantragen Kurzarbeit

Autohersteller drosseln die Produktion, weil Elektronikteile aus Asien fehlen. Nun trifft es auch die Zulieferbranche in MV. 70 der etwa 100 Unternehmen haben Kurzarbeit beantragt oder Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Was das für die Produktion bedeutet.