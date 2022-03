Rostock

Jetzt haben sie ihren Abschluss in der Tasche: Nach erfolgreich bestandener Gesellenprüfung erhielten 49 Auszubildende der Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad Doberan am Dienstag in der Rostocker Nikolaikirche ihre Freisprechung. Darunter Anlagenmechaniker, Elektroniker, Fahrzeuglackierer, Friseure, Karosserie- und Fahrzeugmechaniker, Metallbauer und Tischler.

„Ich möchte junge Menschen motivieren, ins Handwerk zu gehen“, sagt Gabriela Glävke-Münkwitz, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad Doberan. „Gerade zu Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass das Handwerk goldenen Boden hat.“ Fast alle Handwerksberufe seien systemrelevant und waren – anders als andere Branchen – nicht von Kurzarbeit betroffen.

Zeremonie nach alter Handwerkstradition

Die Zeremonie zur Übergabe der Gesellenbriefe fand entsprechend jahrhundertealter Handwerkstradition statt: Der Ratssyndikus öffnete die Innungslade – eine historische Dokumententruhe mit den Gesellenbriefen – und zündete Kerzen an. Kreishandwerksmeister Matthias Grenzer sprach die traditionelle Freisprechungsformel, zu der sich alle Gesellinnen und Gesellen von ihren Plätzen erhoben.

Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern Die Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad Doberan ist nach eigenen Angaben die größte der acht Kreishandwerkerschaften im Land Mecklenburg-Vorpommern. Sie zählt 19 Innungen und 612 Innungsbetriebe. Insgesamt gibt es im Raum Rostock-Bad Doberan 3500 Handwerksbetriebe mit rund 15 000 Beschäftigten. Das Handwerk ist in MV traditionell stark vertreten. Mehr als 20 000 Handwerksbetriebe mit rund 100 000 Beschäftigten und über 6000 Lehrlingen erwirtschaften landesweit einen jährlichen Umsatz von rund neun Milliarden Euro. Mit 12,4 Handwerksbetrieben je 1000 Einwohner übertrifft das Land den deutschen Durchschnitt von 11,8 Betrieben pro 1000 Einwohner.

Grenzer wünschte den jungen Fachleuten einen guten Start in den Beruf und endete mit einem „Gott segne das ehrbare Handwerk.“ Anschließend überreichten die Ehrenamtsträger des Handwerks die Zeugnisse. Die besten sieben Absolventen des Jahrgangs schlossen mit der Note „gut“ ab.

Diese Gesellen sind bei den Besten

Einer von ihnen ist Alvaro Estived Mejia Villatoro. Der junge Mann stammt aus Honduras und kam 2011 als Flüchtling nach Deutschland. Henryk Ott, Chef der Metallbaufirma Ott in Bad Doberan, freut sich ebenfalls mit seinem Schützling: „Er hat in einem fremden Land eine Ausbildung gemacht und gehört jetzt zu den Besten. Es ist erstaunlich, welchen Weg er gegangen ist“, so Ott.

Jahrgangsbester Alvaro Estived Mejia Villatoro Quelle: Martin Börner

Mejia Villatoro hat 2018 die Ausbildung zum Metallbauer begonnen. „Die Ausbildung ist anstrengend. Aber wenn du nach dem Bauen das Ergebnis siehst, dann erfüllt es mich mit Stolz“. Jetzt freue er sich auf die Zukunft und möchte noch weiter lernen.

Auch Maximilian Kaiser gehört zu den Jahrgangsbesten. Er absolvierte eine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugmechaniker. Was ihm an der Arbeit am meisten gefällt: „Während der Ausbildung haben wir aus Unfallfahrzeugen wieder heile Autos gemacht. Es war aber toll, das fertige Ergebnis am Ende zu sehen“, sagt der junge Mann aus Grevesmühlen. „Danke an alle, die mir geholfen haben! Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit.“

Jahrgangsbester Maximilian Kaiser Quelle: Martin Börner

Anton Hingst hat auch die Note „gut“ erhalten. Er hatte zunächst Bauingenieurswesen in Eberswalde studiert – doch während der Vorlesungen habe er gemerkt, dass ihm das Studium nicht zusagte. Danach habe er erst beim Schwiegervater als Elektriker mitgearbeitet. Er war es auch, der ihm zur Ausbildung riet.

Was er beobachte: „Der Umgang mit den Handwerkern hat sich sehr zum Positiven gewandelt“, sagt Hingst. „Die Leute stecken ohne uns in der Klemme und sind freundlicher geworden“.

Jahrgangsbester Anton Hingst Quelle: Martin Börner

MV: Mehr Azubis im Handwerk

„Wer sich für einen handwerklichen Beruf entscheidet, hat gute Karrierechancen in der Region“, erklärte der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild, in der Festrede zu Ehren der jungen Gesellinnen und Gesellen. Mit einem Meisterabschluss in der Tasche stünden die Chancen gut, selbst einmal ein Unternehmen zu führen. Nachfolger würden in Mecklenburg-Vorpommern dringend gesucht.

Entgegen dem Bundestrend wuchs im Norden auch die Zahl der Auszubildenden im Handwerk, erklärte Kreishandwerksmeister Matthias Grenzer. Vor allem in den technisch dominierten Branchen. Im Jahr 2021 begannen 2150 Lehrlinge in Mecklenburg-Vorpommern eine handwerkliche Ausbildung – rund acht Prozent mehr als noch 2019.

Darunter waren auch zahlreiche Studienabbrecher, die den Hörsaal mit der Werkbank tauschten. Einen großen Bedarf, so Matthias Grenzer, verzeichnen derzeit vor allem Berufe wie Maler, Bäcker und das Friseurhandwerk.

