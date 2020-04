Azubis der Rostocker Brauerei als Hopfenretter in Bayern im Einsatz

Rostock

Drei Azubis der Rostocker Brauerei werden bei der Hopfenernte im bayerischen Hallertau helfen. Nach dem Hilferuf der Hopfenbauern in Bayern, die einen schnellen und unbürokratischen Ersatz für die ausbleibenden Saisonkräfte forderten, werden mehrere Azubis aus Rostock zur Hilfe eilen, damit die Hopfenernte 2020 nicht ausfällt. Das würde sich auch auf den Rohstoffnachschub der Rostocker Biere auswirken.

Christian, Mattis und Tilo werden freiwillig als Hopfenretter im bayerischen Hallertau im Einsatz sein. Im April und Mai müssen auf den Feldern die Hopfentriebe ausgesetzt werden, um die meterhohe Drähte gewickelt werden. Dort sollen sie bis zum Spätsommer bis zu 20 Zentimeter am Tag entlangwachsen. Es ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt und stellte 2019 86 Prozent der Hopfenernte, so ein Sprecher der Brauerei.

Da das „grüne Gold“ per Hand angepflanzt wird, sind die Azubis drei Wochen bei der Familie Ostler in Oberulrain/ Neustadt an der Donau zu Gast. „Sozusagen ehrenamtlich, denn die Azubi-Vergütung läuft weiterhin über uns, Kost und Logis stellen die Hopfenbauern“, erzählt Rostocker Braumeister Uwe Kästner. Die Einhaltung der Maßnahmen gegen das Coronavirus sollen in der Unterkunft und bei der Arbeit eingehalten werden.

