Bekommen Gastronomen und andere Gewerbetreibende am Warnemünder Strand nun endlich Planungssicherheit? Die Stadt wagt einen neuen Vorstoß in der Causa Bebauungsplan Strand. Damit man dieses Mal aber nicht vorzeitig scheitert, will man alle beteiligten Akteure schon vorher an einen Tisch bekommen. Vier Standorte für Dauergastronomie stehen zur Diskussion.