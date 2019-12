Rostock

Harte Matratzen, wenig Komfort, aber dafür günstig – solche Vorstellungen liegen bei einem besonders preiswerten Hotel nahe. Auch in Rostock gibt es seit dem 2. Dezember ein sogenanntes Low-Budget-Hotel. Die OSTSEE-ZEITUNG hat das B&B-Hotel auf der Holzhalbinsel getestet.

Die Aussicht aus dem Doppelbettzimmer kann mit dem Blick auf die Warnow in jedem Fall überzeugen – wenn man das richtige Zimmer bekommt. Zwei Personen finden darin ausreichend Platz. Mit großen Koffern müsste man sich dennoch arrangieren: Einen Schrank gibt es nämlich nicht. Lediglich ein Regal mit einigen Fächern, das man dafür nutzen könnte. Sollten die Koffer also auf dem Boden liegen bleiben, könnte es eng werden.

Jeder wird satt

Wer abends nicht ausgehen möchte, kann es sich auch auf dem Zimmer gemütlich machen. Die Räumlichkeiten sind modern eingerichtet und bieten viel Komfort. Wer auf sehr weichen Matratzen besser schläft, kommt vielleicht nicht unbedingt auf seine Kosten. Für jeden anderen Gast verspricht die Ausstattung eine ruhige Nacht.

Auch morgens beim Frühstück dürfte jeder Besucher das finden, worauf er Lust hat. Von frischen Brötchen vom Bäcker über Vollkornbrot bis hin zu diversen Wurst- und Käsesorten ist alles am Büfett zu finden. Auch für Müsli und frisch gekochte Eier, Kaffee und Saft ist gesorgt. Man sollte also auf jeden Fall satt werden.

Betten für „ Berlins Badewanne“

Mit dem neuen Hotel auf der Holzhalbinsel besitzt die B&B-Hotel-Gruppe nun 131 Häuser in ganz Deutschland. Hotelmanager Alexander Falke findet, dass sich die Hansestadt dafür angeboten hat: „Aus meiner Sicht hat Rostock Platz und auch Bedarf für mehr Hotels. Wir sind aus Warnemünde und wissen, dass Rostock die Badewanne von Berlin ist. Die Urlauber finden allerdings trotz zahlreicher Hotels, Campingplätzen und privater Vermietung teilweise keine Zimmer. Mit unserem neuen Hotel schaffen wir mehr Platz auf eine praktische, preiswerte und schöne Weise. Damit füllen wir eine Lücke.“

Das bestätigt der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes MV, Tobias Woitendorf: „Die Wirtschaft an der Warnow wächst – und ja, deshalb gibt es gerade im Bereich Geschäftsreisen und Städtetourismus noch Potenzial.“ Jedoch müsse die Hansestadt mittelfristig im Blick haben, wann die Grenze erreicht sei – und wann aus Wachstum ein Verdrängungswettbewerb wird. „Bisher war es aber so, dass neue Hotels dazu geführt haben, dass Rostock mehr Gäste lockt.“

Im Vergleich günstig

Dieses Potenzial möchten Alexander und Mona Falke als Manager des neuen Bed and Breakfast nutzen. Das Rostocker Ehepaar hat bereits 2018 die Feuertaufe mit der Eröffnung eines B&B-Hotels in Bremen bestanden. Insgesamt hat das neue Haus der Tochtergesellschaft einer französischen Hotelkette 140 Betten. Ab 54 Euro pro Nacht kann man ein Doppelbettzimmer in dem neuen Hotel der Hansestadt buchen. Im Vergleich mit anderen Rostocker Hotels auf Buchungsportalen ist dies tatsächlich eines der günstigsten Angebote.

Doch worauf muss man als Gast verzichten? Hotelmanager Alexander Falke scherzt: „Wir haben kein Rührei mit Speck.“ Auch Abends müssen die Gäste außer Haus essen, zum Frühstück wird dann ein Büfett eingedeckt. Alle anderen Serviceleistungen eines normalen Hotels biete auch das B&B, betont der Hotelmanager. So sind die Zimmer auch mit Fernseher und WLAN ausgestattet.

Nicht im Bademantel

Noch eine weitere Kleinigkeit unterscheidet das B&B-Hotel von anderen: Es herrscht eine sehr lockere Kleiderordnung. „Unsere Gäste sind ganz normale Menschen. Das ist kein Schickimicki-Hotel“, sagt Falke. „Aber man sollte vielleicht nicht gerade im Bademantel an die Rezeption kommen.“

