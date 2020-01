Baby-Affen, Eisbären und Wapitis: Nachwuchs-Boom im Rostocker Zoo?

Rostock

Glückwünsche möchte Rostocks Zoodirektor Udo Nagel noch nicht entgegennehmen. Da ist er abergläubisch. Aber dass er glücklich ist, daraus macht er keinen Hehl: Vermutlich im März steht im Tierpark süßer Nachwuchs an.

Gleich drei Affen-Damen sind schwanger. „Erstmals in unserer Geschichte wird auch ein kleiner Gorilla in Rostock das Licht der Welt erblicken“, sagt Nagel. Und damit noch nicht genug: Im Frühjahr könnte ein echter Baby-Boom Besucher und Pfleger im Zoo begeistern.

Das Darwineum wächst

Sicher ist bereits, dass das Darwineum Zuwachs bekommt: Die Gorilladamen Yene und Zola sind trächtig, teilte der Zoo am Freitag mit. Vater der kleinen Menschenaffen ist der acht Jahre alte Kwame, der erst 2016 aus Heidelberg an die Ostsee gekommen war. „Yene hatte im vergangenen Jahr eine Totgeburt, was durchaus und insbesondere bei Erstgeburten nicht unüblich ist. Die 19-Jährige hat sich davon gut erholt. Sie ist inzwischen deutlich schwerfälliger geworden und hält sich weitestgehend aus Streitigkeiten in der Gruppe heraus. Auch Wirbelwind Zola (11) verhält sich inzwischen sehr ruhig und träge“, berichtet Kuratorin Antje Angeli.

„Dass gleich zwei Gorillas Nachwuchs bekommen, ist toll“, schwärmt Zoo-Chef Nagel. Und: „Auch bei den Orang-Utans ist ein Baby auf dem Weg.“ Ausgerechnet Orang-Oma Sunda – sie ist 43 Jahre alt und hat bereits fünf Kinder – ist nochmal schwanger. 2013 schenkte sie beispielsweise Surya das Leben – die erste Geburt im damals gerade eröffneten Darwineum. Aktuell leben zehn Orang-Utans und sieben Gorillas in Rostock.

Zoo will Aufmerksamkeit nutzen

Nagel will die Affen-Geburten nutzen, um den bedrohten Tieren mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen: Sowohl der Lebensraum der Gorillas ist bedroht als auch die natürliche Heimat der Orang-Utans. Auf der Insel Borneo in Südostasien etwa würden immer mehr Urwald-Gebiete gerodet, um dort Palmöl für die Industrie in der westlichen Welt zu erzeugen. „Nachwuchs in freier Wildbahn ist immer noch schöner als in einem Zoo“, sagt Nagel.

Rostock kooperiere daher mit Schutzorganisationen, die Wälder und Flächen schützen wollen – damit auch die Menschenaffen in freier Wildbahn eine Zukunft haben. „Es wäre doch traurig, wenn wir nur noch in den Zoos dieser Welt Gorillas und Orang-Utans sehen könnten.“ Der Rostocker Zoo wolle deshalb im Frühjahr gezielt für mehr Artenschutz werben. Details wollen Nagel und Kuratorin Angeli aber noch nicht verraten.

Noch mehr Nachwuchs im Zoo?

Doch nicht nur bei den Menschenaffen steht Nachwuchs ins Haus: Der Zoo könnte im Frühjahr einen regelrechten Baby-Boom erleben, so Angeli. „Bei vielen Tieren wissen wir es noch nicht sicher, aber wir rechnen bei mehreren Arten mit Nachwuchs.“ Bei den Husaren- und Bartäffchen könnte es im Frühjahr Babys geben. Auch bei den Wapitis und den Wisenten steht vermutlich Nachwuchs an. „Bei Tieren ist es manchmal leider nicht so leicht wie bei Menschen, eine Schwangerschaft zu erkennen. Oft merken wir es nur, wenn sich das Verhalten der Weibchen ändert“, sagt Nagel.

Auch bei den Eisbären, den Baumkängurus und den Zwergflusspferden seien sich die Männchen und die Weibchen näher gekommen. „Wir hoffen jetzt das Beste. Bei unseren Flusspferden warten wir schon lange auf kleine Babys“, so der Zoo-Chef.

Von Andreas Meyer