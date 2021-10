Bachtage in Rostock: Bei den Nixen trifft Coldplay auf Händel und Kiss

Rostock

Sie kennen sich seit 30 Jahren. Ein eingespieltes Quartett. Die Nixen. Vier Musikerinnen aus Bad Doberan, Lübeck, Berlin. Kennengelernt haben sich die Frauen, die aus Süddeutschland stammen, in der Jugend und im Musikstudium. Die Cellistin Nikola Spingler lebt in Bad Doberan. Sie stammt aus Isny im Allgäu. Die Liebe hat sie an die Ostsee gebracht.

Im Landesjugendorchester Baden-Württemberg lernte sie damals die Violinistin Rahel Rilling und die Bratschistin Kristina Metzel-Labitzke, die beide in Berlin leben, kennen. Im Studium an der Musikhochschule Stuttgart traf Nikola auf die Violinistin Katharina Wildhagen. Sie erinnert sich: „Sie hat mich für TV-Shows gecastet, wo wir die Streicher für Playbackeinspielungen gegeben haben.“ Wetten, dass..? Und ähnliche Shows.

2006 gründeten die vier Freundinnen in Berlin ihr Quartett. Junge Frauen, klassische Instrumente, moderne Musik, keine Grenzen. Sie nannten sich „Die Badenixen“. Die Cellistin sagt: „Das war der heiße Sommer 2006. Am Badeschiff an der Spree wurde abends Livemusik gespielt. Das waren wir. Die Badenixen.“ Nach dem heißen Sommer wollten sie weitertouren, weil es Spaß macht und weil sie mit ihrem Musikmix ankamen beim Publikum.

Aus den Badenixen wurden 2006 Die Nixen

Aber ohne Badeschiff? So entstanden „Die Nixen“. Passt auch! Seit 15 Jahren erfolgreich im Spagat zwischen Berlin, Lübeck, MV und zwischen den Musikstilen der Jahrhunderte. Nikola Spingler sagt: „Wir wollten nie in eine Schublade von E- oder U-Musik. Wir spielen auf klassischen Instrumenten alles, was uns gefällt. Musik, wo sich jeder wiederfinden kann. Man kann gute Musik in jedem Stil spielen.“ Und wie hört sich das an? Stark, frei, grenzenlos, energetisch. Musik, die die Füße zum Wippen bringt. Jazz, Rock, Pop, Klassik. Da verschwimmen die Grenzen – auch schon mal in einem Stück.

Programm Bachtage Rostock 21. Oktober, 18 Uhr, Moya Kulturbühne: Die Nixen mit dem Programm „Emoceans“ 22. Oktober, 20 Uhr, Barocksaal: Tabea Zimmermann mit dem Programm Eine Blume für Tabea 23. Oktober, 11 und 15 Uhr, Bühne 602: „Ocean Kids“, ein Mini-Musical für die ganze Familie 23. Oktober, 17 Uhr, St.-Nikolai-Kirche: „Quer Bach“, Programm mit der Vokalband SLIXS 23. Oktober, 20 Uhr, Barocksaal: „Die Kunst der Fuge“, Armida Quartett 24. Oktober, 17 Uhr, St.-Nikolai-Kirche: „Bach – Mit Vergnügen“, Sopranistin Miriam Feuersinger mit dem Ensemble Concerto +14 24. Oktober, 20 Uhr, Universitätskirche: „Orgel mit Flügel“, Matthias Kirschnereit (Klavier), Markus J. Langer (Orgel) Tickets unter www.bachtage-rostock.de und www.mvticket.de und an den bekannten Vorverkaufskassen in Rostock

Coldplay, Prince, Händel, Michael Jackson

Am 21. Oktober spielen Die Nixen im ausverkauften Moya zum Rostocker Bachfest ihr Programm „Emoceans“. Musik, Gefühle, Wasser. Viva La Vida von Coldplay, Kiss oder Sometimes It Snows In April von Prince oder eine Kombination der Passacaglia von Händel-Halvorsen, die im Laufe des Stückes in Michael Jacksons Billie Jean übergeht. Die Cellistin erklärt das so: „Bei uns verschwimmen die Musikstile ineinander. Das ist es, was bei Emoceans passiert. Dass eine ins andere fließt.“

Ihr „Musikalisches Meerchen“ spielen Die Nixen im Kinderprogramm „Ocean Kids“ auf der Bühne 602 in Rostock in Kleidern, die aus Recyclingmaterialien, wie alten Jeans oder Fahrradschläuchen, gefertigt wurden. Quelle: privat

Und am Samstag, 23. Oktober, liefern Die Nixen zum Bachfest auf der Rostocker Bühne 602 eine Uraufführung (11 Uhr und 15 Uhr): ihr Kinderprogramm Ocean Kids. Nikola Spingler sagt: „Das ist unser Corona-Baby geworden. Weil wir vier alle Kinder und gesehen haben, was diese schwere Zeit mit ihnen macht, wollten wir was für sie auf die Beine stellen.“

Herausgekommen ist ein „Musikalisches Meerchen“ mit ökologischem Mehrwert. Denn es dreht sich um Umweltschutz und die Vermüllung der Meere. Dafür schicken die Nixen vom Meeresgrund aus die kleine Nixe und ihren Freund, den Wal, um die Welt. Weil die beiden Meeresbewohner auf einen riesigen Müllteppich in ihrer Heimat gestoßen sind und nun schauen wollen, wo der herkommt.

Musik für Kids mit Öko-Mehrwert

Auf ihrer Reise um die Welt treffen sie überall auf Kinder, die gegen Umweltverschmutzung ankämpfen. An einem Strand in Deutschland sammelt der kleine Johnny Müll, an der Lagune in Venedig trinken Antonio und Ornella ihre Getränke aus Recycling-Strohhalmen – riesigen Makkaroni. In China stellt Mei-Ming mit ihrer Mutter feste Shampoos selbst her. In Spanien bauen Kinder am Strand Musikinstrumente aus Müll. So sollen die Kinder im Publikum neben dem Musikgenuss auch noch lernen, dass sie selbst schon in ihrer kleinen Welt etwas gegen Umweltverschmutzung tun können.

Und dafür kleiden sich die Nixen in Recyclingkleider, die aus alten Jeans, Fahrradreifen oder Abfallprodukten der Kleidungsindustrie bestehen. Die Musik ihres „Meerchens“ haben sie selbst komponiert. Und am Ende der beschwingten Geschichte werden alle Kinder selbst zu Ocean Kids. Begleitet von dem Rap: „Wir sind Ocean Kids. Wir sind Kinder mit Grips. Wir schützen die Meere. Uns kommt niemand in die Quere. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Sei du mit uns die Number One.“

Von Michael Meyer