Eigentlich ist Till Frömmel der Inbegriff einer Frohnatur. Im Normalfall kann den Bad Doberaner Künstler nichts so leicht umwerfen. Kein monatelanger Lockdown, keine Tourabsagen – noch nicht einmal ein Einbruch in sein Lager im vergangenen Winter, bei dem zwar nichts gestohlen, wohl aber Türen und Fenster zerstört sowie die Räumlichkeiten durchwühlt und verdreckt wurden. „Da hatte ich schon ein ungutes Gefühl“, gibt der 23-Jährige zu – und blickte schnell wieder nach vorn.

Schließlich galt es, die im vergangenen Jahr verschobene und jetzt abgespeckte „Nordlicht“-Tour vorzubereiten – inklusive neuem Bühnenbild und neuer Requisiten. Ende September soll es endlich wieder auf der Bühne losgehen – doch der junge Magier und Entertainer wurde erneut böse ausgebremst. „Dieses Jahr ist irgendwie der Wurm drin“, sagt Till Frömmel und schüttelt den Kopf. „Mal abgesehen von einer weltweiten Pandemie und monatelangen Liveauftrittsverboten, gab es jetzt in meinem Lager auch noch einen spritzigen Wasserschaden, sogar zweimal hintereinander.“

Dabei bringt der Künstler seine aktuelle Situation treffend auf den Punkt: „Kacke – und das leider auch im wahrsten Sinne. Denn wenn sich schwarzer, stinkender Schlamm durch Technik, Requisiten und vor allem große Teile des Bühnenbildes wühlt, ist eine Scheißstimmung vorprogrammiert.“ Dabei sei auch das berufliche Leben gerade wieder angelaufen: „Da könnte man die Sachen schon gut gebrauchen.“

Ursprüngliches Bühnenbild wird es nicht mehr geben

Er wolle nicht jammern, macht Frömmel deutlich: „Wir bekommen das alles hin – ein ganzes Wochenende voller Arbeit, Trocknung und Reinigung konnte schon viele Schäden beseitigen oder zumindest minimieren.“ Dennoch werde es das erst im April 2020 fertiggestellte Bühnenbild in der bekannten Form nicht mehr geben: „Den charakteristischen, maßangefertigten Leuchtturm hat es am stärksten getroffen – komplett verzogen, aufgequollen und verschmutzt kann ich ihn nicht mehr sicher präsentieren.“ Für den jungen Künstler sowohl aus zeitlicher als auch finanzieller Sicht „ein Desaster“.

Diese Bühnendekoration wird es so nicht mehr geben: Till Frömmel in Aktion während seines neuen Programms „Nordlicht“. Quelle: Büro Till Frömmel

Um im September dennoch mit einer vorzeigbaren Kulisse an den Start gehen zu können, sei jetzt viel Kreativität und Einsatz gefragt, erklärt Till Frömmel: „Noch bevor das offizielle Gutachten der Versicherung da war, mussten wir erst mal ohne großes Budget anfangen zu arbeiten.“ Auch mit Hilfe seiner Fans, die der 23-Jährige unter anderem auf Facebook zum Mitmachen animiert hat, soll in kürzester Zeit ein neues „Nordlicht“-Bühnenbild entstehen: „Es wird weiterhin ein Schiffssegel geben, Wellen zu meinen Füßen und Kisten vom Fischmarkt“, kündigt Frömmel an. „Aber was braucht ein echter Küstenjung noch im Rücken? Schiffscontainer, einen Leuchtturm, Fischernetze – oder oder oder?“

Dabei müssten viele Parameter beachtet werden, erklärt der ambitionierte Entertainer, der bei seiner Tour in ganz Deutschland unterwegs ist: „Die Sachen müssen transporttauglich sein, robust und möglichst nicht zu groß – das sind schon einige Herausforderungen.“

Interaktives Programm nur bedingt möglich

Seine eigentlich für September 2020 geplante große „Nordlicht“-Premiere musste Till Frömmel aufgrund des coronabedingten Lockdowns zunächst auf unbestimmte Zeit verschieben. Das Problem: „Mein Programm lebt davon, dass es superinteraktiv ist – ich habe normalerweise engen Kontakt zu meinem Publikum.“ So spielt etwa bei einer Nummer ein Zuschauer Frömmels Arme: „Das kann ich aktuell unter keinen Umständen mehr machen.“ Ob und wann diese Form des Entertainments wieder möglich ist – noch vollkommen unklar: „Das war schon frustrierend.“

So waren die vergangenen Monate in jeder Hinsicht ein Kraftakt – auch wenn die Soforthilfen vom Land „ganz gut gegriffen haben“. Denn schon im April, Mai und Juni 2020 seien alle geplanten Termine auf Eis gelegt worden, erklärt der junge Doberaner Künstler: „Da haben wir ganz schön nach Alternativen gerödelt – im Mai vergangenen Jahres haben wir so viel gearbeitet wie noch nie.“ Offenbar mit Erfolg: „Keiner meiner Mitarbeiter musste kürzertreten“, macht Till Frömmel deutlich. „Entstanden ist ein 80-minütiges Spezial der Show mit angepassten Nummern und Illusionen – alles sicher und mit Abstand.“

Während des Corona-Lockdowns entwickelte Till Frömmel die Onlineshow „Stream Ahoi!“ Quelle: Büro Till Frömmel

Um sich und sein Team in Zeiten von Lockdown und Auftrittsverboten über Wasser zu halten, habe er darüber hinaus nach neuen künstlerischen Wegen gesucht – und sie beispielsweise in Internetformaten wie „Magic at Home“ gefunden, sagt der 23-Jährige: „In dem ganzen Sumpf aus Onlinecontent hatten wir den Anspruch, auf Fernsehniveau zu produzieren – das funktioniert ganz gut.“ Es seien Onlineshows wie etwa „Stream Ahoi!“ entwickelt worden, dazu gab es öffentliche Auftritte für Firmen oder digitale Liveschalten. So sei der vergangene Sommer zwischen Juni und Oktober sehr erfolgreich gewesen, ist Frömmel froh: „Das hat uns bisher sehr geholfen, den Lockdown zu überstehen.“

Erste Erfolge mit abgespeckter „Nordlicht“-Tour

Und Till Frömmel wäre nicht Till Frömmel, wenn er nicht mit Blick auf seine abgespeckte „Nordlicht“-Tour doch noch positive Aspekte finden würde: „Aus der Not heraus haben es sogar ein paar ganz neue Elemente ins Programm geschafft, die eigentlich gar nicht geplant waren und auch nicht für immer bleiben werden – so haben diese Zeiten auch etwas Spannendes.“

Vielversprechende Anfragen und erste erfolgreiche Open-Air-Auftritte hätten ihn in seinen Bemühungen bestätigt, sagt der 23-Jährige – und blickt (natürlich) optimistisch nach vorn: „Es wird der Tag kommen, an dem wir ‚Nordlicht‘ so auf die Bühne bringen können, wie es in meinem Kopf geplant ist – bis dahin gibt es eben eine besondere Version für besondere Zeiten.“ Und mit einem besonderen Bühnenbild.

