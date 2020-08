Bad Doberan

Sie packten eine Schultüte des Lebens, wurden mit Lieder willkommen geheißen und haben von ihren Eltern die Schultüten entgegengenommen: 80 Jungen und Mädchen sind am Sonnabend in die Lessinggrundschule Bad Doberan eingeschult worden. Diese hatte ohne die Lehrer stattgefunden, weil eine Lehrerin Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte.

Aus Sicherheitsgründen hatten das Staatliche Schulamt Rostock, der Landkreis Rostock, die Stadt Bad Doberan und Schulleitung entschieden, dass niemand an der Einschulung teilnimmt, der Kontakt zu der Lehrerin hatte. Weil in der vergangenen Woche die Vorbereitungen auf den Schulstart stattgefunden haben, betrifft das fast die gesamte Belegschaft. Ein erster Coronatest bei der Lehrerin war am Donnerstag negativ ausgefallen.

Schulamtsleiterin statt Schulleitung begrüßt Kinder

Deshalb wurden die Eltern und Kinder am Sonnabendvormittag von Silke Schrader, Leiterin des Staatlichen Schulamtes Rostock begrüßt. „Endlich ist er da, der lang ersehnte Tag. In wenigen Augenblicken werdet ihr in die Schulgemeinschaft der Lessinggrundschule aufgenommen“, sagte diese an die Kinder gerichtet, die in der ersten und zweiten Stuhlreihe auf dem Hof saßen.

Silke Schrader, Leiterin des Staatlichen Schulamtes Rostock, begrüßte mit Bürgermeister Jochen Arenz die Erstklässler an der Lessinggrundschule Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

„Heute haben wir hier eine besondere Situation. Wir haben im Umfeld der Schule eine Auffälligkeit im Umgang mit Corona“, erklärte sie, warum sie und nicht die Schulleiterin Hedda Wolff mit den Klassenlehrern die Kinder begrüßte. Dennoch sei entschieden vor, dass die Mädchen und Jungen eine würdevolle und angemessene Schuleinführung haben sollten. „Die Pädagogen werden erst am Montag wieder die Schule aufsuchen. Ich kann versichern, dass Schulleitung und Lehrer mit großen Herzen und in Gedanken bei euch und Ihnen sind.“

Lupe, Farbe und Flöte in die Schultüte des Lebens

Die Erstklässler wurden von Schülern der Lessinggrundschule mit Liedern begrüßt. Bürgermeister Jochen Arenz packte im zweiten von vier Einschulungs-Durchgängen zusammen mit Alfred und Jonas eine Schultüte des Lebens. Ihr Inhalt: Süßigkeiten, Farbe, eine Lupe, ein Kuscheltier, ein Radiergummi, eine Flöte und ein Stein.

Süßigkeiten seien laut Jochen Arenz wichtig, wenn man traurig sei. Farbe brauche man, um das Leben bunt zu gestalten. Ein Plüschtier, damit man immer was zum Kuscheln und Spielen habe. Eine Lupe, damit man auch die kleinen Dinge im Leben sehe. Ein Radiergummi, mit dem man die Fehler wegradieren könne. Aber wichtig sei es, erst zu den Fehlern zu stehen. Eine Flöte für Musik im Leben und einen Stein, der an Erlebnisse erinnere.

Eltern zeigen Verständnis

Dann nahmen die Erstklässler ihre eigene Schultüte von ihre Eltern entgegen. „Es war eine schöne Einschulung“, sagt Anja Lettow. Es sei traurig, dass die Leher nicht dabei waren. „Es wäre schön gewesen, sie kennenzulernen“, sagt die Mutter von Jonas. „Aber besser so, als wenn die Einschulung ausgefallen wäre.“

Stefan Grammann fand die Veranstaltung gelungen. „Sie war schön organisiert“, so der Vater von Alfred. Die Lehrer hätten zwar gefehlt, aber aufgrund der Umstände sei es besser so. Verständnis hat auch Lisa Theis. „Es ist okay, dass die Lehrer nicht dabei sein konnten. Am Montag sind sie ja da“, so die Mutter von Helena.

Rosalie ist eine von 80 Erstklässlern an der Lessinggrundschule in Bad Doberan. Ihre Eltern Daniela und Carsten Rode waren bei der Einschulung dabei. Quelle: Anja Levien

Es sei schön, dass die Einschulung möglich gemacht wurde, sagt Daniela Rode. „Schön, dass der Bürgermeister da war.“

„Unter diesen Bedingungen war es gut gemacht. Die haben alles gut auf die Beine gestellt“, sagt auch Cornelia Leverenz, deren Tochter Rosalie ab Montag zur Schule geht. Diese freut sich auf den Schulstart. „Ich freue mich auf den Unterricht“, sagt sie.

Von Anja Levien