Bad Doberan

Der Landkreis Rostock hat erstmals eine Warnmeldung über die Luca-App ausgelöst. Grund dafür ist eine Veranstaltung im Sharks Club in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August. Hier sollen sich laut Mitteilung des Landkreises Rostock Personen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Laut Landkreis-Sprecher Michael Fengler sei sicher, dass sich zwei infizierte Personen auf der Veranstaltung aufgehalten hätten. „Wir ermitteln noch.“ Da es sich dabei um zwei Schüler handle, dehne sich die Kontaktnachverfolgung in die Schulen der Region aus. Zwischen 200 bis 300 Leute seien auf der Veranstaltung gewesen.

David Wickborn vom Sharks Club sei am Donnerstag über einen Infektionsfall vom Gesundheitsamt des Landkreises informiert worden, erzählt er. Die Person habe angegeben, dass sie im Sharks Club gewesen sei. „Die Person war mit Krankheitssymptomen da. Das ist ein klares Fehlverhalten“, sagt Wickborn deutlich.

Der Ausbruch habe nichts mit der Veranstaltung an sich zu tun. „Wir haben ein Hygienekonzept. Vier Leute am Einlass kontrollieren, ob die Gäste geimpft, getestet oder genesen sind“, erläutert David Wickborn. Durch ein Fehlverhalten sei der Sharks Club jetzt der Leidtragende.

Wer Warnmeldung erhält, soll zum Schnelltest

Alle Personen, die sich auf der Veranstaltung mit der Luca-App registriert hatten, bekommen eine Luca-Warnmeldung und sollten laut dem Landkreis Rostock folgende Schritte beachten: Sofort Kontakte reduzieren, andere Kontaktpersonen über die Warnung informieren, einen Schnelltest in einem Testzentrum machen, bei einem Positivbefund oder Erkältungssymptomen sofort in Selbstisolation gehen, einen PCR-Test über den Hausarzt veranlassen sowie das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock per E-Mail über Positivbefund informieren: lucadbr@lkros.de.

Öffnungszeiten der Testzentren

Das Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Doberan, Verbindungsstraße, hat am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Am Montag von 8 bis 12 Uhr. Das Testzentrum bei Vital Aktiv, Rostocker Straße 1, in Bad Doberan hat am Sonnabend und Montag von 16 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. In Kühlungsborn, Hans-Schreiber-Ring 4, wird am Sonnabend, Sonntag und Montag von 12 bis 18 Uhr getestet. Das Corona-Testzentrum in Neubukow, Panzower Landweg 1a, hat am Sonntag von 11 bis 13 Uhr, am Montag von 8 bis 15.40 Uhr geöffnet.

Von Anja Levien