Bad Doberan

Das Ergebnis des zweiten Tests der Lehrerin in Bad Doberan, die Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte, ist negativ. Das teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit.

Ein Bad Doberaner hatte sich im persönlichen Umfeld mit dem Coronavirus infiziert. Seine Frau ist Lehrerin an der Lessinggrundschule. „Aus medizinischer Sicht ist es die größte Sicherheit, dass nichts passiert sein kann“, so Michael Fengler zum Testergebnis. „Dennoch werden wir einen dritten Test am Sonntag machen.“ Das Schulamt, der Landkreis Rostock, die Stadt Bad Doberan als Träger der Schule sowie Schulleitung stehen in ständigem Kontakt zueinander.

Die Lehrerin befindet sich derzeit in Quarantäne. Da sie jedoch Kontakt zur fast gesamten Belegschaft der Lessinggrundschule hatte, hatte die Einschulungsveranstaltung am Sonnabend aus Sicherheitsgründen ohne Schulleitung und Kollegium stattgefunden. Silke Schrader, Leiterin des Staalichen Schulamtes Rostock, hatte während dieser Schüler und Eltern informiert, „dass es im Umfeld der Schule eine Auffälligkeit im Umgang mit Corona“ gebe, der Schulbetrieb am Montag aber losgehe.

Die Lehrer der Grundschule, die Kontakt mit ihr hatten, sind nicht in Quarantäne. Diese ist nur für diejenigen vorgesehen, die unmittelbar Kontakt mit einem Infizierten hatten.

Von Anja Levien