Bad Doberan: Musikschule startet lebendigen Adventskalender

Bad Doberan

Erstmals veranstaltet die Kreismusikschule des Landkreises Rostock in diesem Jahr einen lebendigen Adventskalender. Alle Standorte beteiligen sich daran. Den Auftakt bildet Bad Doberan. Hier öffnet sich am Dienstag, dem 1. Dezember, um 17.45 Uhr ein Fenster im Obergeschoss an der Seite des Gebäudes.

Wegen der Corona-Pandemie dürfen Besucher das Gelände der Schule nicht betreten. Sie haben aber vom Bürgersteig am Stülower Weg einen guten Blick auf das Fenster, das weihnachtlich beleuchtet sein wird. Dort trägt Sängerin Maren Maxeiner gemeinsam mit einem Gitarren-Duo moderne, weihnachtliche Musik vor. Bis Weihnachten wird sich am Standort Bad Doberan im lebendigen Adventskalender jeweils dienstags um 17. 45 Uhr sowie mittwochs um 18.15 Uhr das Fenster öffnen.

Von OZ