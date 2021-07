Bad Doberan

„Das ist das Übelste, denke ich, was es überhaupt gibt“, empört sich ein OZ-Leser vor ein paar Tagen, als er eine Zeitung in die Lokalredaktion trägt: „Dieses Blatt konnte ich mir im Sozialkaufhaus mitnehmen“, erklärt er und macht deutlich, dass man das doch nicht einfach hinnehmen könne.

Links unten auf der Titelseite ist eine Aufreihung von drei Fotos zu sehen, die DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker, den nationalsozialistischen Reichskanzler und Kriegsverbrecher Adolf Hitler sowie die christdemokratische Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigen. Alle drei mit ähnlicher Rauten-Haltung ihrer Hände, darunter der verquaste Bildtext: „Und hier sehen Sie die drei sozialistischen Führer, die jeweils den Ruin unserer Heimat verantwortlich geführt haben.“

Dieser Stil durchzieht die ganze zwölfseitige Aprilausgabe vom „Volldraht Deutschland“ – und sie ist nicht etwa ein böser, voll daneben gegangener Aprilscherz, sondern nach dem veröffentlichten „Volldraht-Selbstverständnis“ ein Beispiel für „Bürgerjournalismus“, der zum „entscheidenden Wahrheit- und Wissenselement der neuen deutschen Medien“ gemacht werden soll – „gelebte Meinungsfreiheit.“ Verfasst übrigens vor allem von Jörn Baumann, dem VD-Redakteur und Herausgeber, wie er sich nennt: „Geschrieben von mir, meiner dritten Person und meinem stabilen Ego.“ Seine Telefonnummer läuft ins Leere.

Volldraht: „Welche Trottel haben die Bande bloß gewählt?“

Zu den mutmaßlichen Wissenselementen der in die Redaktion getragenen Ausgabe, die eine Preisempfehlung für 1,50 US-Dollar und 1,50 Euro unter dem Zeitungskopf trägt, gehören solche Aussagen von Jörn Baumann: „Es sind Verbrecher, die sich hier der Politik bemächtigt haben. Ups, welche Trottel haben die Bande bloß gewählt?“, die Bevölkerung sei „zu einem unwissenden lenkbaren Nutzvieh geworden“.

Und zu „impfgeilen Politikern“ wird unter anderem ausgeführt: „Der Nürnberger Prozess gegen Mediziner, die Menschenversuche durchgeführt haben, sollte eigentlich klargestellt haben, daß dies nie wieder passieren darf. Und jetzt wird mit einem gen-therapeutischen Menschenexperiment unter dem Deckmantel des Impfens der Nürnberger Kodex gebrochen und ein hinterhältiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit durchgeführt.“ In der Überschrift steht dazu die Frage: „Werden sie alle hängen?“

Warum legen Wahlmecklenburger, die mit ihrer Arbeit einen „soziokulturellen Beitrag zum Leben und Gelingen in Bad Doberan“ leisten zu wollen, wie es der eine Chef des Sozialkaufhauses, der sich mit Rolf vorstellt, 2018 der OZ für seinen Verein „Wir helfen gern“ erklärte, so ein Druckerzeugnis an den Kassentisch in ihrem Haus?

Ein Exemplar liegt noch vorn, wenn es mitgenommen wird, „legen wir nach“, sagt eine Verkäuferin. Unterm Stuhl hinter einem windmachenden Ventilator liegt ein kleiner „Volldraht“-Stapel.

„Weil wir einen freien Journalismus haben“

Er habe die Zeitung nie gelesen, erinnere sich nur daran, dass irgendwann mal jemand gefragt hätte, ob er sie kostenlos hier hinlegen könne, sagt der 38-jährige Sohn des Chefs, der laut Kaufhaushomepage im besagten Hilfeverein für Social-Media-Präsenzen verantwortlich ist. Da habe er zugestimmt, „weil wir ja einen freien Journalismus haben“. Er sehe immer nur das eine Bild und die Schlagzeile, was immer da steht.

„Der Deckmantel der Demokratie ist zerrissen“, heißt die Zeile und vom Aufmachungsbild erkennt man im gefalteten Zustand des Blatts eine knallrote Fahne mit weißem Kreis in der Mitte und dem schwarzen Euro-Zeichen – daneben eine Hälfte des Kopfes von Angela Merkel. Klappt man die Seite auf, steht da noch in Frakturschrift: „Heil Merkel!“

Ein paar Leute hätten die Zeitung schon mitgenommen, sagt der junge Mann weiter: „Es lagen da schon mehr.“ In Sachen Journalismus habe er übrigens sehr viel von Udo Ulfkotte (1960–2017, u. a. „Gekaufte Journalisten“) gelesen.

„Wir haben 2021. Wo ist das Problem?“

Rolf bietet dem OZ-Reporter an, eine Zeitung mitzunehmen und sich schlau zu machen: „Dann können wir darüber reden. Artikel 5 vom Grundgesetz kennen Sie – noch Fragen?“

Ansonsten werde hier niemand aufgefordert, diese Zeitung mitzunehmen, hier herrsche Meinungsfreiheit. Außerdem sei „Volldraht“ seit 2015 auf dem Markt, „wir haben jetzt 2021, wo ist das Problem?“

Die OZ sollte sich mal mit dem Handbuch über sogenannte Reichsbürger beschäftigen, das es für die öffentliche Verwaltung gebe. Er kenne den Verfassungsschutzbericht von 2019, in dem „Volldraht“ erwähnt wird.

Das Projekt mit dem „Großherzog“ scheint gescheitert

Darin wird der Zeitung noch eine Nähe zum selbsternannten „Großherzog von Mecklenburg-Schwerin“ und die Verbreitung „reichsbürgertypischer Welterklärungen“ bescheinigt. Auch wenn sich der Herausgeber Jörn Baumann mittlerweile von dem damit verbundenen Projekt „Implementierung einer parlamentarischen Monarchie in MV“ verabschiedet hat, den Stil seiner Aprilzeitung behält er weiter im Internet bei: „Das BRD-Regime ist ein mafiöses Netzwerk der schlimmsten Verbrecher.“

Markus Birzer: „Wir müssen die Demokratie auch verteidigen, es bedarf der Gegenrede.“ Quelle: Soulfoto

Die beste Antwort auf solche Parolen sei eine gute Bürgerbeteiligung, wo die Menschen miteinander diskutieren, betont Markus Birzer, ehemaliger Direktor der Akademie für Politik, Wirtschaft und Kultur in MV und heute freiberuflicher Politik- und Unternehmensberater. Im vergangenen Herbst vollendete er gemeinsam mit der Körber-Stiftung das Projekt „Vorpommern besser machen“ und bereitet für den kommenden Herbst mit der Schweriner Friedrich-Ebert-Stiftung in Wismar ein öffentliches Seminar zum Thema Bürgerbeteiligung vor.

„Die starke Thematisierung des Freund-Feind-Gedankens ist auch ein zentrales Moment im rechtsextremen Gedankengut – Freunde gehören zur Gemeinschaft, Feinde werden bekämpft, ohne Grautöne. Das polarisiert stark und kommt gegenwärtig auch bei Bürgern an, die gegen das Establishment, gegen Politik im Ganzen, sind. Nach und nach öffnen sich dann auch andere Gedankenwelten – da wissen die Leute manchmal gar nicht, wo sie gelandet sind.“ Die Rechten würden an der Pandemie-Problematik andocken und über diesen Weg Bürgerinnen und Bürger schließlich in ihre Welt führen. Markus Birzer: „Doch wir müssen die Demokratie auch verteidigen, die Leute aufklären und mit guten Argumenten diskutieren – es bedarf der Gegenrede.“

Für Rolf ist es wichtig, der OZ noch zu zeigen, dass sein Haus auch kostenlos Werbung macht für die verschiedensten Anbieter von Dienstleistungen, Speisen und Spaß in der Region. Das entsprechende Flyerregal steht gleich neben dem „Volldraht“-Exemplar.

Von Thomas Hoppe