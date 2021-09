Rosock/Wismar/Schwerin

Zwei Kinder im Alter von neun Monaten und zwei Jahren sind am Dienstag alleine mit dem Zug unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei, wer der Vater der Kinder in Bad Kleinen kurz ausgestiegen um eine Zigarette zu rauchen, als der Zug seine Fahrt in Richtung Schwerin ohne den Familienvater fortsetzte.

Eine Mitreisende hatte den Vorfall am Bahnhof Bad Kleinen beobachtet und die Polizei informiert. Eine Streife begab sich zum Bahnhof und holte die Kinder aus dem Zug. Der Vater setzte sich in den nächsten Zug und konnte wenig später seine beiden Kinder wohlbehalten wieder in die Arme nehmen. Sie setzten die Fahrt gemeinsam fort.

Von OZ