Rostock

Bei Temperaturen rund um 30 Grad Celsius sehnt sich jeder nach einer erfrischenden Abkühlung. Vor allem Kinder nutzen dafür gern einen der 34 von der Stadt bewirtschafteten Brunnen. Die beliebtesten steinernen „Planschbecken“ sind dabei der Brunnen der Lebensfreude am Universitätsplatz sowie die Wasserspiele in der Hopfenmarkt-Passage und am Margaretenplatz. Beim Erleben und Genießen der Brunnen sollte aber daran gedacht werden, dass das dort sprudelnde Wasser „weder Trinkwasser ist, noch Badewasserqualität hat“, sagt Kerstin Kanaa. Hinzu käme laut der Stadt-Sprecherin noch die Verletzungsgefahr auf glatten und kantigen Flächen. Alle Brunnen wären deshalb mit entsprechenden Hinweisschildern ausgestattet.

Die Grünflächensatzung der Hansestadt enthält ebenfalls einen Abschnitt, der sich dem Baden in Brunnen widmet, aber für Erfrischungssuchende keine guten Nachrichten bereithält: „Generell ist das Spielen beziehungsweise Baden in Brunnen und Wasserbecken aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen nicht gestattet“, heißt es dort offiziell.

Teilweise erhebliche Wasserverschmutzungen

Passanten, die am Wochenende rund um den großen Brunnen am Universitätsplatz eine kurze Pause machten, berichteten von Chlorgeruch. Der stamme aber nicht aus dem Brunnen, weiß Kerstin Kanaa. „Eine Chlorung findet in Rostock zum Schutz der Tierwelt nicht statt“, sagt sie. Die Brunnen würden mit Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz versorgt.

Alle Brunnen würden regelmäßig und zuverlässig gewartet, dazu käme eine Grundreinigung mit Wasserwechsel alle zwei bis vier Wochen. Dennoch weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass Keimbelastungen nicht ausgeschlossen sind. „Tiere wie Hunde und Vögel trinken daraus und die Verschmutzungen sind in Abhängigkeit des Volumens des Wasserkörpers erheblich“, so Kerstin Kanaa. Das Wasser läuft im Kreislauf – „zugesetzt wird nur, was verdunstet“.

Da die Brunnen und Wasserspiele keine Badestellen sind, sei eine Überwachung auch nicht vorgeschrieben. „Die Keimbelastung in Springbrunnen wird eher anlassbezogen überwacht, beispielsweise wenn nach dem Baden im Brunnen Durchfälle bei Kindern auftreten“, so die Stadt-Sprecherin. Eltern sollten deshalb verantwortungsvoll überlegen, ob sich ihre Kinder in dem Brunnen abkühlen dürften.

Claudia Labude-Gericke