Badesaison trotz Corona: So läuft die Arbeit der Rettungsschwimmer in MV

Das Land MV stellt in diesen Sommerferien bis zu 50 000 Euro für Schwimmkurse zur Verfügung. Das gab Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) in einem Schreiben an die Grundschulen bekannt. Damit wird das Budget für das Projekt „MV kann schwimmen“ aufgrund der Corona-Pandemie erhöht.

Ursprünglich waren im Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 25 000 Euro eingestellt. „Es sollen Anbieter von Schwimmkursen dabei unterstützt werden, in den Schulferien Schwimmkurse für Schüler ab der ersten Jahrgangsstufe anzubieten, die nicht sicher schwimmen können“, so Martin.

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) hatte bereits zu Beginn der Badesaison vor einer erhöhten Gefahr von Badeunfällen mit Kindern gewarnt. „Es hat im letzten halben Schuljahr kein Schwimmunterricht in MV stattgefunden“, erklärt der zuständige DRK-Bereichsleiter, Thomas Powasserat. „Das Ministerium hat sich an die Organisationen gewandt und gebeten, Kurse anzubieten.“ Das DRK sei gerade dabei, diese zu organisieren. „Das ist während der laufenden Saison natürlich eine Herausforderung.“

Erschwerte Vorbereitungen für Retter

Hinzu kommt, dass auch die Retter in diesem Jahr eine erschwerte Vorbereitung hatten. „Zum Teil haben die Schwimmhallen noch zu – es sind Rettungsschwimmerkurse ausgefallen“, sagt der Bereichsleiter. „Natürlich haben wir auch die Möglichkeiten genutzt, in Ostsee und Binnensee zu trainieren – wenn es die Temperaturen zugelassen haben.“ Die Schwimmer würden zudem vieles nun im laufenden Betrieb nachholen.

Die Rettungstürme des DRK entlang der Ostseeküste können trotz Abstandsregeln alle besetzt werden, das DRK rechnet in diesem Jahr erneut mit 1400 Mitarbeitern. „Am Anfang der Saison, als es die Reisebeschränkungen noch gab, haben viele gefragt, ob sie überhaupt kommen dürfen“, sagt Powasserat. „Die meisten, die sich angemeldet haben, werden kommen. Einige Studenten allerdings etwas später, da Prüfungen an der Uni verschoben wurden.“

Ansteckungsrisiko für die Helfer

Bei der Rettung von ertrinkenden Menschen ist ein enger Körperkontakt unausweichlich. „Die Retter sind daher einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt, vor allem bei Maßnahmen der Wiederbelebung“, sagt Andreas Paatz, Bundesleiter der DRK-Wasserwacht. An die Badegäste appelliert er in diesem Jahr, beim Sprung ins Wasser besondere Vorsicht walten zu lassen. „Aus Selbstschutz und auch aus Solidarität mit den Rettungskräften sollten Badende sich nicht überschätzen“, sagt Paatz.

Um eine direkte Mund-zu-Nase-Beatmung zu vermeiden, seien die Türme ohnehin mit Beatmungsgeräten ausgestattet. „Sollte es aber zum Ernstfall kommen, würden die Retter das natürlich trotzdem machen“, sagt Powasserat. Bei kleineren Bagatellverletzungen geben die Retter in diesem Jahr lediglich Hilfestellung. „Wenn jemand ein Pflaster aufkleben muss oder sich einen Splitter entfernen will, leiten wir ihn an und erklären, was zu tun ist.“

Bisher ruhiger Start

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) warnt indes vor der Benutzung unbewachter Badestellen. Die Organisation befürchtet, dass Menschen wegen Corona Abstand suchten und an offene Badestellen ziehen, sagt Frank Villmow aus dem DLRG-Präsidium. Die Gefahr zu ertrinken, sei dort höher als in Gewässern, die von Rettungsschwimmern überwacht werden.

Bisher habe es im Land aber keine Bade- oder Ertrinkungsunfälle gegeben. Der Saisonstart ist nach Angaben des DRK ruhig verlaufen. „MV ist ja jetzt auch das erste Bundesland, das in die Ferien gestartet ist“, sagt Powasserat, der davon ausgeht, dass in diesem Jahr mehr Touristen an die Ostsee kommen werden. „Da muss man die Entwicklung abwarten.“

Von Katharina Ahlers