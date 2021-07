Badeverbot im „Tiefer Ziest“ im Landkreis Rostock: Zwei Kinder in Klinik

Krakow am See

Das Ordnungsamt Krakow am See hat das Baden im See „Tiefer Ziest“ nahe Lalendorf verboten. Auf der Internetseite des Amtes steht, dass die Badestelle des Sees aufgrund gesundheitsgefährdender Gründe gesperrt werden musste. Flatterband und Hinweisschilder am Tiefen Ziest in Vietgest zeigen den Anwohnerinnen und Anwohnern, dass man das Wasser nicht betreten dürfe.

Nach Angaben des Landkreises Rostock haben am Wochenende Kinder und Erwachsene im Tiefen Ziest gebadet – den Kindern ging es anschließend nicht gut, klagten über Übelkeit, Kopfschmerzen und Fieber. Zwei Kinder liegen derzeit im Krankenhaus, zwei weitere müssen beim Hausarzt eine Stuhlprobe abgeben, teilt die Pressestelle mit.

Da derzeit ausgeschlossen werden kann, dass die Kinder durch Lebensmittel erkrankt sind, vor Ort wurden nur eigens mitgebrachte Speisen verzerrt, wurde das Gesundheitsamt über den Fall informiert. Das Wasser zeige keine Auffälligkeiten. Es wurden mikrobiologische Wasserproben auf Fäkalkeime, Cyanobakterien („Blaualgen“) und Zerkarien genommen. Die ersten Ergebnisse zeigen: kein Nachweis von Zerkarien und Blaualgen. Der Befund auf Fäkalkeime steht noch aus. Bis zum Befundeingang wird dringend vom Baden abgeraten, heißt es vom Landkreis.

Von oz