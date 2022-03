Elemhorst/Lübeck

Seit 125 Jahren versorgt die Bäckerei Junge inzwischen die Menschen in Norddeutschland mit Brot, Kuchen und Brötchen. Vor 30 Jahren kamen auch die Kunden in MV dazu. Gebacken wird am Stammsitz in Lübeck sowie in Elmenhorst bei Rostock und Greifswald.

Wie ein Brot entsteht, wurde schon oft erklärt. Die OZ wollte wissen, wie es in die Regale der einzelnen Filialen kommt.

Sortiment

Zuerst stellt sich die Frage, welche Produkte überhaupt in den Regalen und in der Kühltheke landen sollen. Was viele wohl nicht wissen: „An vielen Standorten machen wir den größeren Teil unseres Umsatzes mit der Gastronomie“, sagt Junge-Sprecher Hofrichter. Vom Kaffee über das belegte Brötchen bis hin zur kompletten Mahlzeit – die Kunden haben die freie Wahl.

„Wir haben den Bäcker-Snack erfunden“, behauptet Hofrichter stolz. 1976 sei eine Mitarbeiterin in einer Lübecker Filiale auf die Idee gekommen, belegte Brötchen und Kaffee anzubieten.

„Damals war es noch unüblich, nicht zu Hause oder in einem Restaurant zu essen“, sagt Hofrichter. „Daher mussten wir noch sehr viel ausprobieren.“ Doch mehrere Versuchsballons und auch eine Kooperation mit der Baumarktkette Max Bahr brachten den Imbiss vom Bäcker schließlich auf die Erfolgsspur.

Konditor Thomas Pertenbreiter mit glasierten Marmorkuchen. Viel Kuchen und andere Snacks werden von den Kunden direkt in den Filialen zusammen mit einer Tasse Kaffee genossen. Quelle: Martin Börner

Inzwischen werden regelmäßig neue Snacks, ebenso wie Brote oder Gebäck, entwickelt. „Wir achten dabei immer auf gesellschaftliche Trends, wie derzeit etwa vegane Produkte oder Bowls.“ Es gibt auch je einen Produktentwickler und ein Produktlabor an jedem der drei Standorte.

Neue Ideen werden auch von Messen mitgebracht oder kommen von Kunden und Mitarbeitern. „Die Filialleiter sagen dann etwa: ,Ich hätte gerne im nächsten Frühjahr etwas mit Obst zu einem bestimmten Preis und in einer bestimmten Farbe oder Form.’

Gibt es dann ein neues Produkt, wird es zunächst in einzelnen Filialen gratis als Häppchen zur Verkostung angeboten. Der nächste Schritt ist dann der Verkauf in mehreren Testfilialen. Und erst, wenn das auch erfolgreich ist, kommt ein Produkt in allen Filialen in die Regale. Derzeit hat Junge mehr als 100 verschiedene Produkte im Angebot.

Planung geht bei Bäckerei Junge nur noch mit Computer

Damit in jeder Filiale auch stets das ankommt, was an diesem Tag gebraucht wird und abends nicht zu viel übrig bleibt, muss gut geplant werden. „Früher hat jede einzelne Filiale am Vortag angerufen oder per Fax bestellt. Das wurde dann zusammengerechnet und ein Backplan erstellt“, erinnert sich Hofrichter.

Inzwischen sind alle Filialen mit einem zentralen Computer verbunden, der die Daten der Kassen sammelt und dazu noch weitere Faktoren wie Wetter, nahe Feiertage oder Schulferien einbezieht. „So wissen wir genau, welcher Artikel an welchem Tag und sogar zu welcher Uhrzeit in welcher Filiale gut läuft“, so der Sprecher.

„Der Computer kann etwa sagen: ,Um 10 Uhr werden viele belegte Brötchen gekauft, also backe um 9 Uhr die Brötchen und belege sie nach dem Abkühlen.’“ Die Filialleiter müssen sich aber nicht nach dem Plan richten, sondern können auch selbst entscheiden. „Aber wir haben seit einigen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht und dadurch die Treffsicherheit deutlich erhöht – und die Kunden sind zufriedener.“

Gebacken wird in Lübeck, Greifswald und Rostock

Junge hat derzeit 206 Filialen in Norddeutschland und Berlin. Gebacken wird in Lübeck, Rostock und Greifswald – rund um die Uhr. Doch was wird wo gebacken und warum? „Jeder Standort hat seine Schwerpunkte“, erklärt Hofrichter.

„In Lübeck sind das die Brötchen, die dann in den Filialen fertig gebacken werden, die Konditorei und die Küche, die etwa Remoulade oder Salate herstellt.“ Insgesamt 65 Produkte kommen aus Lübeck.

Der Greifswalder Standort sei dagegen für die handwerklich aufwendigen Brotsorten, wie den „Sylter Ciabatta“, sowie für Fettgebackenes, zum Beispiel Berliner, zuständig. Insgesamt sind es zehn Produkte.

Bäcker Jörg Völcker bearbeitet in Elmenhorst bei Rostock Teig für den „Sylter Genusslaib“ ab, der dann in Greifswald gebacken wird. Quelle: Martin Börner

In Elmenhorst liegt der Schwerpunkt auf der Feinbäckerei, wie Teilchen oder Blechkuchen. „Unser beliebtes Franzbrötchen kommt aus Rostock“, verrät Hofrichter. Produkte aus Elmenhorst insgesamt: 58.

Es ist aber noch komplizierter: Manche Waren werden an mehreren Standorten gebacken, andere entstehen in Arbeitsteilung, müssen also noch zwischen den Standorten hin und her gefahren werden.

Von den Bäckereistandorten werden die Waren dann mit insgesamt etwa 30 Lastern in die einzelnen Filialen gebracht. Auch hier wurde die Effizienz gesteigert: „Früher wurden die Filialen teilweise drei Mal täglich angefahren“, sagt Hofrichter. „Hinzu kamen die einzelnen Lieferanten für Milchprodukte, Wurst oder Verpackungen.“ Heute werde dies alles mit einer täglichen Lieferung abgedeckt. „Das ist auch deutlich nachhaltiger“, so der Sprecher.

Kraftfahrer Olaf Thurk liefert 20 Tonnen Weizen- und fünf Tonnen Roggenmehl. In der Regel wird die Junge-Bäckerei in Elmenhorst zweimal pro Woche von Hamburg aus angefahren. Quelle: Martin Börner

Bei Bäckerei Junge wird nichts weggeworfen

Durch die bessere Planung soll vermieden werden, dass am Abend noch viel Unverkauftes übrig bleibt. Hofrichter versichert: „Es wird nichts weggeworfen.“ Ein Teil des Brotes werde zu Semmelbröseln verarbeitet und komme wieder in neue Teige. Verderbliche Produkte werden zu Viehfutter. Nur Schwarzbrot und andere länger haltbare Backwaren werden in den Filialen auch noch am nächsten Tag verkauft.

Andere Produkte, die noch einwandfrei sind, werden unter anderem in zwei Geschäften in Hamburg und Lübeck – den „Brotrettern“ – zum halben Preis verkauft. „Die Hälfte der Mitarbeiter sind Menschen, die gesellschaftlich benachteiligt waren“, erklärt Hofrichter. „Wir nennen es eine zweite Chance für Laib und Leben.“

Von Axel Büssem