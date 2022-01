Bäderbahn in Graal-Müritz: Neue Haltestellen und Jahreskarte für Einwohner 

Graal-Müritz

Die Graal-Müritzer Bäderbahn Tuki hat einen neuen Betreiber: die Darßbahn Erlebnistouren GmbH & Co. KG. „Wir freuen uns sehr, dass es nun ein neues frisches Konzept für die Bahn geben wird“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier.

Henry Plotka, Geschäftsführer der Darßbahn, ist ein alter Hase im Geschäft der Bäderbahn. Seit 13 Jahren drehen seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ostseebädern Zingst und Prerow ihre Runden. Mittlerweile kurven neun Züge an der Ostsee entlang. Bereits im vorigen Jahr hat er die Tuki-Bahn mit der „Dicken Nele“ in Graal-Müritz unterstützt.

Lesen Sie auch:

Jahresrückblick in Graal-Müritz: Beliebt bei Urlaubern trotz Pandemie

Wasserwerk in Graal-Müritz für 200 000 Euro modernisiert

Kurzstreckentarif und Jahreskarte für Einheimische

Für die neue Saison hat er sich einiges vorgenommen, von denen Einheimische und Urlauber gleichermaßen profitieren sollen. „Wir wollen einiges besser machen“, sagt der 36-Jährige. So wird es für die Einheimischen Jahreskarten geben. Für 50 Euro können Sie die Bahn dann von Ostern bis Ende Oktober mehrmals täglich nutzen. „Uns ist das Thema Mobilität besonders wichtig“, sagt Henry Plotka. Das Jahresticket gilt dann auch in den Bahnen in Zingst und Prerow. „Wir wollen das Preissystem vereinfachen“, sagt der Geschäftsmann. Neben der Jahreskarte werden dann auch Wochen- und Zwei-Wochen-Karten angeboten. Neu ist auch der Kurzstreckentarif – der maximal fünf Stationen umfasst.

Neu wird auch sein, dass Hunde mitfahren dürfen – und zwar kostenfrei. Auch Kinder bis 3 Jahre werden gratis mitgenommen. Und auch der Transport von Gepäck ist ab der neuen Saison kein Problem. Zwei Haltestellen werden außerdem wegfallen, die an der Parkstraße und die vor der Median Klinik. „Die eine ist ja nur 100 Meter vom Rhododendronpark entfernt und die Nachfrage nicht besonders hoch“, begründet Henry Plotka die Entscheidung. In Absprache mit der Klinik soll es in Zukunft Sonderfahrten für die Patienten geben.

Zusätzliche Haltestelle an der Seebrücke

Eine zusätzliche Haltestelle soll es vor dem Seebrückenvorplatz geben. „Wir möchten da präsent sein, wo der Gast gern ist und uns nicht hinter der dritten Häuserecke verstecken“, sagt er. Gern hätte Henry Plotka auch eine neue Haltstelle vor dem Heimatmuseum eingerichtet: „Aber das ist aus technischen Gründen nicht möglich.“

Die Haltestellen werden zudem neu gestaltet. So bekommen alle Stationen eine drei Meter lange blaugrüne Sitzbank. „Die stellen wir in unserer Werkstatt in Prerow selbst her“, sagt er. Passend zu den Bänken werden auch neue Haltestellenschilder gefertigt. Passend in den Farben rotbraun und creme. „Beides ist nostalgisch gehalten, so wie unsere Bahnen“, sagt Henry Plotka nicht ohne stolz.

Tuki-Bahn ohne Plexiglas, aber barrierefrei

Auch die Tuki-Bahn wird umgebaut. Sie soll barrierefrei und die Plexiglasscheiben gegen eine Plane ersetzt werden. „So können wir im Sommer offen fahren“, sagt der Quereinsteiger, der ausgebildete Fachkraft für Schutz und Sicherheit ist. Das neue elektronische Sprachansagesystem soll leichter bedienbar und vielfältiger für die Reisenden sein. „Damit kann man viel mehr machen, zum Beispiel Hintergrundmusik“, erklärt Henry Plotka.

Auf dem Darß fahren pro Jahr circa 50 000 Menschen mit den nostalgisch aussehenden Zügen. Mit der Tuki-Bahn werden es noch mehr. „Wir haben Spaß daran, uns weiterzuentwickeln, auszuprobieren und neu zu gestalten“, sagt er. Die Bäderbahn in Graal-Müritz wird ihr Aussehen und ihren Namen auch weiterhin behalten. Eine Woche vor Ostern beginnt die Saison der Bäderbahnen. Dann werden sie täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr ihre Runden durch die Ostseebäder drehen. Am 31. Oktober startet dann die letzte Fahrt, bevor es ins Winterquartier geht.

Von Stefanie Adomeit