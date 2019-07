Kühlungsborn

„Mir hat das Herz geblutet“, sagt Ariane Peters, Urlauberin in Kühlungsborn. „Meine Tochter wäre so gerne mit dem Bäder-Express gefahren, aber die Fahrerin hat uns eiskalt stehen gelassen.“ Die zweieinhalbjährige Marieke hatte den kleinen Zug schon häufiger gesehen und hätte natürlich mitfahren wollen.

Grund genug für die Mutter, sich mit dem Kind an die Haltestelle Strandspielplatz zu stellen. Die Bahn kam – fuhr aber ohne Ariane und Marieke Peters wieder ab. „Die Fahrerin hat zu uns gesagt, wir sollten doch zu Fuß nach Kühlungsborn Ost laufen. Meine Tochter ist in Tränen ausgebrochen.“

Ariane Peters hätte ihrer Tochter Marieke (2) gerne die Fahrt mit dem Bäderexpress ermöglicht. Quelle: Cora Meyer

Kinderwagen werden nicht mitgenommen

Grund für die Schwierigkeiten war der Kinderwagen, den sie dabeihatten. „Ich kann ihn mit einem Handgriff flach zusammenlegen“, sagt Ariane Peters. „Dann hätte ich ihn in den Gang zwischen den Sitzreihen gestellt und festgehalten.“ Das sei jedoch nicht gestattet, teilte ihr die Fahrerin des Bäder-Express mit. Kinderwagen könnten nur befördert werden, wenn sie zusammengeklappt unter die Sitzbank passten. „Sicherheit geht vor“, sagt Tina Henschel, Chefin des Reisebüros, das den Bäderexpress betreibt. „Aber für die Kinder tut es mir natürlich leid.“

Gegenstände, die im Gang oder auf den Sitzen stehen, könnten in Bewegung kommen, wenn der Fahrer bremst. Dadurch würden andere Fahrgäste in Gefahr gebracht. Dafür fehle vielen das Verständnis. Momentan lasse es auch schlicht die Bauweise der Wagen nicht zu, größere Dinge zu befördern. „Wir haben verschiedene Bahnen und manchmal sind schon die Eingangsbereiche zu schmal.“ Die Züge seien für Personen ausgelegt, nicht für Gegenstände. „Und die Leute haben ja inzwischen irre viel Zeug.“ Der Bäder-Express sei keine reine Touristenbahn mehr, sondern würde von vielen genutzt, um von einem Ort zum anderen zu kommen. „Wir sind schon zum Linienverkehr geworden.“ Auch Ariane Peters wollte die Bahn für den Rückweg zu ihrer Unterkunft nutzen. „Mich ärgert, dass gerade Familien, die oft mit viel Gepäck unterwegs sind, so ausgeschlossen werden.“

„Viele informieren sich nicht.“

Denn nicht nur größere Kinderwagen, sondern auch Laufräder und Roller, Bollerwagen und Kinderfahrräder dürften nicht im Bäder-Express mitfahren. Für Rollstuhlfahrer gibt es pro Zug einen Stellplatz. „Das steht auf unserer Internetseite und ist auf unseren Flyern zu lesen. Und selbst wenn sich jemand spontan für die Fahrt entscheidet, gibt es Piktogramme an den Haltestellenschildern“, sagt Tina Henschel. „Ich bin gar nicht darauf gekommen, dass es verboten sein könnte, den Kinderwagen mitzunehmen“, sagt Ariane Peters, die sich auch über den Umgangston der Fahrerin ärgerte. „Bisher hatte ich mit so etwas noch nie Probleme.“

„Es liegt im Ermessen der Eltern, sich vorher über die Beförderungsbedingungen zu informieren“, sagt Tina Henschel. Sie erlebe jedoch häufiger, dass das nicht passiere. „Und dann sind sie enttäuscht, wenn die Fahrer sie darauf hinweisen.“ Viele Urlauber würden eine hitzige Diskussion darüber beginnen, warum die Mitnahme des Kinderwagens oder Laufrades nicht möglich sei. Dafür habe das Zugpersonal meist jedoch keine Zeit. Die Kommunikation des Personals mit dem Gast sollte stets reibungslos funktionieren. Aber natürlich könne es auch mal sein, dass ein Fahrer gestresst sei und deshalb kurz angebunden. „Unsere Leute versuchen immer das Beste. Aber natürlich müssen sie auch einen Fahrplan einhalten.“

Neues Konzept für Bäderexpress gesucht

Ariane Peters fragt sich, ob es nicht eine Lösung für das Problem geben kann. „Auf Rügen zum Beispiel gibt es für so etwas ja auch Anhänger.“ Das könne man nicht miteinander vergleichen, sagt Tina Henschel. Dort seien andere Züge unterwegs. Mit denen sei es beispielsweise möglich, Gepäckwagen dazwischen zu hängen. „Das geht bei unseren Zügen nicht.“ Allerdings habe man die Schwierigkeit von Urlaubern wie Ariane Peters erkannt. „Wir streben eine Lösung an“, sagt die Reisebürochefin. Man arbeite an einem Konzept, es gebe auch schon Ideen. Aber natürlich könnten die Betreiber die Bahnen nicht einfach so umbauen, da müsse man auch den TÜV mit ins Boot holen. Schließlich müssten die Züge für den Straßenverkehr zugelassen sein. „Und das geht nicht von heute auf morgen.“

Cora Meyer