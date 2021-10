Rostock-Stadtmitte

Der Rostocker Rosengarten wird bald ganz anders aussehen als heute: 26 Bäume werden gefällt, darunter fünf der großen Linden aus der Allee an der Nordseite. An der Südseite wird der über Jahrzehnte entstandene Wildwuchs beseitigt. Und auch der Garten selbst wird neu gestaltet – mit zahlreichen neuen Rosen und Rhododendren.

Für die größte Aufregung in der Hansestadt dürften aber wohl die Baumfällungen und der Kronenschnitt sorgen. Dabei sollen beide Maßnahmen dafür sorgen, dass der alte Zustand des 150 Jahre alten Gartendenkmals wiederhergestellt wird, verspricht der beauftragte Landschaftsarchitekt Hannes Hamann bei einem Ortstermin des Ortsbeirats Stadtmitte. „Die Nordseite der Allee hat große Lücken. Diese werden komplett neu bepflanzt.“

Vom Verkehr geschädigt

Fünf Linden an der Straßenseite vor dem Oberlandesgericht seien allerdings durch den Verkehr und das wilde Parken vor Aufstellen der Poller so geschädigt, dass sie weg müssen. „Der Gutachter hat festgestellt, dass sie nur noch eine Lebenszeit von zehn Jahren gehabt hätten“, sagt Hamann.

Nur die bestehenden Lücken zu füllen, würde ohnehin nicht funktionieren, erklärt Stefan Patzer, Sachgebietsleiter beim Grünamt: Die verbliebenen Bäume würden den neuen zu viel Licht wegnehmen.

Drei bis fünf Meter kleiner

Die nördliche Allee besteht aus zwei Baumreihen: die auf der Straßenseite und die auf der Parkseite. „Wegen der schlechteren Bedingungen haben sich die Linden an der Straßenseite viel schlechter entwickelt“, erklärt Patzer. Die Bäume auf der Parkseite sind daher viel höher gewachsen, auf 15 bis 18 Meter.

Deren Kronen sollen nun beschnitten werden, so dass sie am Ende drei bis fünf Meter kürzer sind und ebenfalls mehr Licht für die neuen durchlassen. „ Der Schnitt ist auch nötig, um die Bäume zu entlasten“, erklärt Patzer. Bis vor etwa 50 Jahren seien die Bäume noch regelmäßig geschnitten worden. Danach seien sie jedoch unkontrolliert in die Höhe geschossen.

19 neue Linden

Auf dem niedrigeren Niveau sollen die Linden auch langfristig bleiben und müssen daher alle paar Jahre erneut geschnitten werden. Der Rosengarten wird also dauerhaft von kleineren Bäumen umstanden sein als bisher – ein Anblick, an den sich die Rostocker gewöhnen müssen.

Nun die gute Nachricht: 19 drei bis vier Meter hohe neue Linden werden an der Nordseite neu gepflanzt und in einigen Jahren wieder so herangewachsen sein, dass dort wieder eine echte Allee entsteht, verspricht Landschaftsarchitekt Hamann.

Wildwuchs wird beseitigt

Auf der Südseite des Rosengartens, also Richtung August-Bebel-Straße, müssen keine Bäume der sogenannten dritten Reihe gefällt werden. Dort gab es nie eine Allee, sondern nur eine schnurgerade Reihe von Linden.

Anders auf der anderen Seite des Weges: Dort hat sich in den letzten Jahrzehnten ein echter Wildwuchs entwickelt. Dieser soll recht radikal beseitigt werden: 21 größere und keine Bäume müssen weg, ebenso das Gestrüpp. Nur wenige große Bäume dürfen bleiben. „Wir haben uns jeden Baum genau angeschaut“, versichert Patzer. Dafür entsteht dann eine Hecke aus Hainbuchen, die den Rosengarten zum benachbarten Neubaugebiet abgrenzen soll. Davor werden Stauden gesetzt.

Kleine Rosenbäumchen kommen wieder

Im Garten selbst werden Rosen und Rhododendren neu gepflanzt. Dann soll es auch wieder Hochstammrosen geben, wie sie auch früher zu sehen waren – also laienhaft gesprochen kleine Rosenbäume. Wie viele Rosen genau neu gepflanzt werden und in welchen Farben, kann Hamann noch nicht sagen. „Es werden jedenfalls nicht weniger sein als jetzt“, verspricht er. Sowohl die neuen Linden als auch die Rosen kommen ausschließlich von Baumschulen und Gärtnern in Norddeutschland.

Saniert wird auch der Brunnen im Rosengarten. Er erhält unter anderem eine komplett neue Technik. Damit er möglichst bald für die Rostocker wieder zugänglich wird, bekommt die Wiese um ihn herum Rollrasen spendiert, während auf dem Rest der Fläche Rasen gesät wird. Die Baumfällungen werden voraussichtlich im Oktober 2022 beginnen, im Sommer 2023 soll der Rosengarten dann wieder in voller Pracht erblühen.

Von Axel Büssem