Bafög, Job, Stipendium: So viel Geld haben Rostocks Studenten

Rund 90 Stände und massenweise Informationen: Das bot der Campustag am 8. Oktober. Das alljährliche Event ist der Auftakt zum Wintersemester. Unzählige Studenten – vor allem Erstsemester – tummelten sich auf dem Universitätsgelände in der Ulmenstraße. Neben der Möglichkeit, sich Hilfe beim Stundenplan „basteln“ zu holen, sich über die Fakultäten zu informieren und Angebote der Universität sowie der Hansestadt kennenzulernen, steht immer auch die Studienfinanzierung im Mittelpunkt.

„Die Frage, wie man den Lebensunterhalt bestreitet, spielt bei Studenten meist eine große Rolle. Gerade jetzt, wo die Mietpreise vor allem in Uni-Nähe immer weiter steigen“, beklagt Marcus Neick (24), Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta). Der Campustag, der vom Asta organisiert wird, solle deshalb alles bieten, um den Start ins Studium zu erleichtern. „Wir haben etliche Unternehmen dabei, die Nebenjobs anbieten, andere hingegen verteilen Gutscheine, wie der Copy&Paste-Shop. Außerdem kann man sich über Finanzierungsmöglichkeiten informieren“, berichtet Neick. Immer mehr Studenten müssen laut dem Politikwissenschaftsstudent arbeiten gehen oder sich durch Studienkredite über Wasser halten. Immer weniger würden stattdessen Bafög beantragen.

Mehr Studenten mit Nebenjobs, weniger mit Bafög

Lukas Jagusch (20) aus Rostock ist zum Beispiel ein „Ersti“, der sein Studium bewusst ohne die staatliche Förderung bewältigen will. „Ich glaube, es würde sich nicht lohnen, einen Antrag zu stellen. Da käme wenig bei rum. Außerdem muss ich es ohnehin zurückzahlen“, meint der angehende Sozialwissenschaftsstudent. Er wohne noch bei seinen Eltern, von denen er 380 Euro im Monat bekommt. Zudem fahre er auf 450-Euro-Basis Pizza aus. „Ich brauche das Bafög nicht wirklich und denke, ich werde gut mit meinem Geld auskommen“, äußert Jagusch zuversichtlich.

Auch 10 Euro Zuschuss lohnen sich

Dabei lohne es sich immer, einen Antrag zu stellen, wie Malena Wiechers vom Studierendenwerk weiß: „Man muss bedenken, dass man sich bei nur zehn Euro monatlichem Bafög vom Rundfunkbeitrag befreien lassen kann. Das ist eine jährliche Ersparnis von 210 Euro.“ Jedoch herrschen immer noch die Vorurteile, dass sich der aufwendige Papierkram nicht lohne, weil die Eltern zum Beispiel zu viel verdienen oder der Bafög-Rechner angezeigt hat, dass man eh’ nichts bekommt. „Wir empfehlen jedem, Bafög zu beantragen, denn oft wird ganz anders berechnet, als man selbst annimmt, und am Ende ist man überrascht, wie viel doch rausspringt“, betont Wiechers.

Gerade jetzt nach der Bafög-Novelle können selbst Studenten, die zuvor abgelehnt wurden, staatliches Geld erhalten. „Monatlich ist eine Förderung von bis zu 735 Euro möglich, mit Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag sogar bis zu 853 Euro“, erzählt die Mitarbeiterin des Studierendenwerks. Am besten man komme direkt zu ihnen, um sich beraten zu lassen – auch bezüglich alternativer Studienfinanzierungen. „Dumme Fragen gibt es nicht“, fügt Wiechers zwinkernd hinzu.

400 Euro zur freien Verfügung

Rieke Kelling (20) aus der Nähe von Grevesmühlen hat sich durch den Papierberg gekämpft und wartet nun auf den Bafög-Bescheid. „Ich hoffe auf 500 bis 600 Euro. Zusammen mit dem Kindergeld und einem Mietzuschuss von meinen Eltern sollte ich gut auskommen“, erzählt die Medizinstudentin. Die junge Frau wohnt zusammen mit ihrer Zwillingsschwester in einer Dreiraumwohnung im Hansaviertel, für die sie 650 Euro warm bezahlen. „Ich rechne am Ende mit circa 400 Euro, die ich für Freizeit, Handy und Co. zur Verfügung habe“, meint Kelling. Eine große Erleichterung sei für die 20-Jährige, dass sie mit dem Studententicket die öffentlichen Verkehrsmittel unbegrenzt nutzen kann.

Auf seinen Bafög-Bescheid wartet auch Marvin Wils (19) aus Neustrelitz noch. „Die haben zu mir gesagt, dass es wohl noch zwei bis drei Monate dauern wird, bis ich Geld bekomme. So lange muss ich mit dem auskommen, was ich mir im Sommer als Rettungsschwimmer verdient habe“, erzählt der Lehramtsstudent. Durch seine Dreier-WG in Evershagen habe er zum Glück eine bezahlbare Miete. Um sich von seinen Eltern unterstützen zu lassen, sei Wils zu stolz: „Ich finanziere mich überwiegend selbst.“ Wenn er weiß, wie hoch sein Bafög-Satz ist, wird der 19-Jährige entscheiden, ob es reicht oder er sich noch einen Nebenjob suchen muss. Im Moment hofft er auch auf ein Stipendium, auf das er sich beworben hat.

