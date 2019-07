Warnemünde

Die Wasserstraße im Einfahrtsbereich zum Alten Strom muss kurzfristig ausgebaggert werden. Der Grund: „Die zu geringe Wassertiefe hätte sonst das Ein- und Ausfahren der Schiffe verhindert“, sagt Hafenkapitän Gisbert Ruhnke. Aufgrund einer zunehmenden, starken Versandung der Zufahrt müsse schnell gehandelt werden, heißt es vom Amtsleiter des Hafen- und Seemannsamtes.

Die Tiefe der Fahrrinne beträgt normalerweise 2,80 bis 3 Meter. Jetzt hatte sie nur 1,80 Meter. „Und wir sind froh, dass wir überhaupt noch einen Bagger bekommen haben“, sagt Gisbert Ruhnke. Derzeit seien alle im Einsatz.

Schaulustige an der Mole

Es geht also darum, die Verkehrssicherheit auf der Wasserstraße weiterhin zu gewährleisten. Für die Arbeiten in Höhe der Liegeplätze 30 und 31 ist ein Baggerschiff im Einsatz. Der Bagger ist auf dem dänischen Schiff „M/S Lea Høj“ befestigt und schaufelt die Versandungen aus dem Einfahrtsbereich heraus. Dabei gerät er regelmäßig in Schieflage. Zahlreiche Schaulustige säumen die Mole und sehen dabei zu.

Die Baggerungen erfolgen voraussichtlich vom 11. bis 13. Juli ganztägig jeweils in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. Durch die Arbeiten kann es zu Behinderungen im Einfahrtsbereich zum Alten Strom Warnemünde kommen. Das Hafen- und Seemannsamt bittet dafür um Verständnis.

Dana Frohbös