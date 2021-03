Rostock

Das blaue Baggerschiff „Hegemann III“ der Firma Hegemann taucht am Freitagmittag einen großen Saugrüssel auf den Grund des Rostocker Seekanals und saugt Sedimenteintreibungen und Schlickablagerungen aus der Fahrrinne auf. Anschließend fährt das beladene Schiff in Richtung Markgrafenheide und lässt den Aushub dort in das Spülfeld des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA). Rund 100 000 Kubikmeter Sediment sollen so bis Mitte Mai abgetragen werden.

Nach den ersten Unterhaltungsbaggerungen im Seekanal Rostock im Dezember werden die Arbeiten nun fortgesetzt. Ziel ist es, Einschränkungen für den Schiffsverkehr abzuwenden. „Durch Strömungen, Wind und Wellen wird immer wieder Sediment in die Fahrrinne gespült“, erklärt WSA-Amtsleiter Stefan Grammann. Die 14,5 Meter tiefe Fahrrinne wird so immer wieder zugeschüttet, was für den Schiffsverkehr gefährlich werden kann.

Sicherheit gemindert

„Im Rahmen der turnusmäßigen Verkehrssicherungspeilungen wurden insbesondere an den Fahrwasserrändern Sedimenteintreibungen und Schlickablagerungen festgestellt. Diese führen zu Einschränkungen im Streckenverlauf und können die Sicherheit und Leichtigkeit für die im Seekanal verkehrenden Schiffe mindern“, sagt der Amtsleiter. Die Wassertiefe werde durch die Verlängerung der Maßnahme wieder verlässlich hergestellt.

Baggerungen alle zwei bis drei Jahre

Wie oft solche Baggerarbeiten durchgeführt werden müssen, hänge unter anderem von den Witterungsbedingungen ab. „Wenn wir viele Stürme haben, wird schnell alles wieder zugespült. Im Schnitt machen wir das alle zwei bis drei Jahre“, so Grammann.

Bereits in einem ersten Baggerabschnitt, zwischen der großen Wendeplatte und dem Ölhafen, wurden bis Mitte Dezember 2020 etwa 80 000 Kubikmeter Sediment gebaggert und auf das Spülfeld umgelagert. Nach einer planmäßigen Unterbrechung der Arbeiten wird die Unterhaltungsmaßnahme nun in einem zweiten Abschnitt, von der großen Wendeplatte bis zu den Molen, fortgeführt.

Zu Einschränkungen im Schiffsverkehr werde es durch die Unterhaltungsbaggerungen nicht kommen, wie das WSA betont.

Arbeiten unabhängig von der Vertiefung

Die aktuellen Arbeiten erfolgen nach Angaben des WSA unabhängig von der geplanten Vertiefung des Seekanals von derzeit 14,5 auf 16,5 Meter. Parallel laufen im WSA Ostsee die Vorbereitungen für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme „Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock“. Voraussetzung für einen Beginn der Ausbauarbeiten ist ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss, der in der ersten Jahreshälfte erwartet wird.

Von Katharina Ahlers