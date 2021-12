Baggerschiff holt Sand aus Rostocker Seekanal: Das steckt dahinter

Rostock

Baggerarbeiten werden ab dem 21. Dezember im Rostocker Seekanal zu beobachten sein. Auf Höhe der Molenfeuer wird das Saugbaggerschiff „Shaolway“ des Unternehmens Boskalis Hirdes seine Arbeit verrichten, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) mit Sitz in Stralsund jetzt mitteilte.

Grund für die Unterhaltungsarbeiten sind Sedimenteintreibungen. Die „Shoalway“ soll etwa 4000 Kubikmeter Sediment aufnehmen und anschließend an eine geeignete Stelle auf der Ostsee bringen. Der Auftrag wurde ausgelöst, nachdem im November bei einer turnusmäßigen Peilung der Fahrwassertiefen Sedimentablagerungen „am westlichen Fahrwasserrand“ festgestellt worden waren.

Regelmäßig starke Sedimenteintreibungen

Laut WSA kommt es durch den so genannten „Küstenlängstransport“ in dem Bereich regelmäßig zu starken Sedimenteintreibungen im Fahrwasser. Normalerweise betrage hier die vorzuhaltende Tiefe 14,50 Meter vom Mittelwasserstand bei einer Fahrwasserbreite von 120 Metern. Festgestellt worden seien jedoch Tiefen bis stellenweise nur elf Meter. „Diese Mindertiefen führen zu einer Einschränkung für die Schifffahrt und müssen dementsprechend beseitigt werden“, so das WSA.

Von OZ