Rostock/Güstrow

Der Wetterunterstand an der Bahnstation Scharstorf bei Rostock ist von unbekannten Tätern zerstört worden. Aus der Glasrückwand des Baus wurde eine Scheibe rausgeschlagen. Nach Angaben der Bundespolizei haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Montagfrüh die Sachbeschädigung entdeckt.

Zeugen gesucht

In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Wer hat in der Nacht zu Montag bzw. am Morgen des 9. Septembers am Haltepunkt Scharstorf auffällige Personen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben.

Die Deutsche Bahn hat den die Reinigung des Bahnsteiges veranlasst. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381/2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Von OZ