Bahn frei: Diese Rostockerin ist die beste Zugbegleiterin von MV

Wenn Doreen Skorupski-Luthra (53) im Zug ist, ist für Probleme Endstation: Als sich für eine Familie eine kleine Katastrophe anbahnt, wird die Zugbegleiterin zur Retterin. Durch ihre Hilfe wird aus einem Alptraum ein Happy End. Zum Dank dafür haben die Fahrgäste die Rostockerin beim Verein „Allianz pro Schiene“ für den bundesweiten Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz“ vorgeschlagen. Skorupski-Luthra ist die einzige Kandidatin aus Mecklenburg-Vorpommern.

Der Tag, an dem Doreen Skorupski-Luthra zur Heldin wird, beginnt mit einem Missgeschick: In Berlin bringt Mechthild Baron ihren Mann zum Zug. Er will nach München und von dort aus mit dem Sohn auf Fahrrädern die Alpen überqueren. Ein liebevoller Abschiedskuss, dann schließen sich die IC-Türen. Der Zug fährt an – und Mechthild Baron trifft der Schlag: Sie hält das in Händen, was jetzt eigentlich bei ihrem Mann sein sollte. Eine Lenkertasche – darin Geld, Ausweise, Smartphone – ist bei ihr auf dem Gleis geblieben.

Schaffnerin setzt alle Hebel in Bewegung

„Ich kann mich noch genau an den Schreck in ihren Augen erinnern“, erzählt Doreen Skorupski-Luthra. Die Zugbegleiterin steht just in diesem Moment neben dem Reisenden. Dieser schaut hilflos hinaus auf Frau und Bahnhof, die beide allmählich aus seinem Blickfeld verschwinden. „Keine Panik“, beruhigt die Schaffnerin und reicht dem Mann ihr Diensthandy. Während der seine Liebste vor dem Nervenzusammenbruch bewahrt, setzt Doreen Skorupski-Luthra zügig alle Hebel in Bewegung. Sie schließt sich mit Kollegen kurz und tatsächlich: Die Schaffnerin schafft es, dass die fehlende Tasche im nächsten Zug nach München fährt. Der Vater-Sohn-Urlaub ist gerettet.

Fahrgästen in Not zu helfen – für Doreen Skorupski-Luthra ist das selbstverständlich. Umso überraschter sei sie gewesen, als sie erfuhr, dass sie dafür eine Auszeichnung erhalten könnte. „Ich habe mich sehr gefreut und bin total aufgeregt.“ Ob sie „Eisenbahner mit Herz“ wird, erfährt sie am 16. April. Dann kürt eine Jury aus den drei großen Fahrgastverbänden und den zwei Bahngewerkschaften die Sieger im Wettbewerb. Zusätzlich dürfen Fahrgäste im Vorfeld online per Facebook-Likes ihren „Social Media Hero“ bestimmen. Erhält Doreen Skorupski-Luthra die meisten „Gefällt mir“-Daumen, bekommt sie den Titel.

Nach Gartenparty stellt sie die Weichen neu

Seit zehn Jahren ist Doreen Skorupski-Luthra Zugbegleiterin und von ihrer Dienststelle Stralsund aus auf Strecken quer durch Deutschland unterwegs. Zuvor hatte sie sich mit Mini-Jobs durchschlagen müssen. Dann stellen sich ganz unerwartet die Weichen für den ersehnten Gleiswechsel: Bei einer Gartenparty rät ihr ein Bahn-Angestellter, sich bei dessen Arbeitgeber zu bewerben. Sie beherzigt den Tipp. „Dann ging alles ruckzuck. Seitdem bin ich der glücklichste Mensch der Welt.“ Der Kontakt zu den Fahrgästen, der Zusammenhalt der Kollegen – „Das füllt mich aus und macht mir wahnsinnig viel Spaß.“

Bei aller Liebe zum Job, ihre Freizeit genießt Doreen Skorupski-Luthra in vollen Zügen, aber bahnfrei – am liebsten in Rostock, draußen im Grünen. Beim Spazieren oder Radfahren kann die Zugbegleiterin Kraft tanken für die nächste Schicht auf Schienen. Entspannung ist wichtig, denn im Berufsalltag muss sie Fingerspitzengefühl beweisen und selbst bei schwierigen Fahrgästen die Ruhe bewahren.

Sie lässt sich vom Schicksalsschlag nicht aus der Bahn werfen

Körperliche Attacken, wie sie viel ihrer Kollegen aushalten mussten, habe sie bislang zum Glück nicht erlebt, sagt Skorupski-Luthra. Pöbeleien hingegen schon. Doch die Zugbegleiterin kann Banausen in die Schranken weisen – weil sie im Deeskalieren geschult ist und obendrein ein sonniges Gemüt besitzt.

Dabei musste die Rostockerin schon einen Schicksalsschlag verkraften, der manch anderen aus der Bahn geworfen hätte. 2011 hat Doreen Skorupski-Luthra ihre Tochter verloren. „Mir geht’s wieder gut“, sagt sie heute. Als Beweis dafür braucht die lebensfrohe Schaffnerin keinen offiziellen Titel. Auch so dürften ihre Fahrgäste spüren: Doreen Skorupski-Luthra ist eine Eisenbahnerin mit Herz.

