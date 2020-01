Rostock

Die Streikwelle geht am Sonnabend in eine neue Runde: Wie die Verdi Nord am Freitagabend mitteilt, wird es am Sonnabend zu einem ganztägigen Warnstreik in und um Rostock kommen. Betroffen sein werden die Verkehre der Rostocker Straßenbahn AG und der rebus Regionalbus Rostock GmbH. Der Warnstreik beginnt mit Dienstbeginn und endet mit dem Ende des Betriebstages.

„In der dritten Verhandlungsrunde wurden die Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern (KAV MV) erneut vertagt. Nachdem die Arbeitgeber ihr Angebot aus der zweiten Verhandlungsrunde nur leicht verbessert haben, müssen wir offensichtlich noch deutlicher machen, dass die Mitglieder mehr erwarten“, so Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von Verdi Nord. In dieser Woche wurde bereits in Nordwestmecklenburg und im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestreikt.

2,06 Euro mehr pro Stunde gefordert

Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde ab dem 1. Januar und einen Angleichungsschritt an die Busfahrerkollegen in anderen TV-N Tarifgebieten von 100 Euro. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten bekommen.

Von OZ