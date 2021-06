Graal-Müritz

Eine 84-jährige Touristin aus Berlin hat am Donnerstagmorgen auf dem Bahnhof Graal-Müritz ein Knalltrauma erlitten, weil unbekannte Täter einen Polenböller in das dortige Wetterschutzhäuschen geworfen haben. Der Polizei zufolge befand sich die 84-Jährige auf den Weg in den Urlaub.

Nach Ankunft am Bahnhof Graal-Müritz begab sie sich in das Wartehäuschen, um sich von Transferdienst ihres Hotels abholen zu lassen. Im nächsten Moment hörte sie neben sich einen lauten Knall, durch den sie einen starken Druck auf den Ohren verspürte. Zudem konnte sie ein helles aufblitzendes Licht wahrnehmen. Ein Ehepaar, ebenfalls aus Berlin, kümmerte sich um die Frau.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Ankunft des Transferservice begab sich die Verletzte zunächst in ihr Hotel. Dort wurde ein Rettungswagen angefordert, der die Frau für weitere Untersuchungen in ein Klinikum brachte, welches sie nach einer Untersuchung wieder verlassen konnte, sich aber weiterhin in ärztlicher Behandlung befindet.

Suche nach Tätern erfolglos – Zeugen gesucht

Bei der Suche nach Beweismitteln durch die Bundespolizisten am Bahnhof Graal-Müritz konnten am Boden und auf einer Sitzbank Reste eines Böllers mit polnischer Schrift aufgefunden und sichergestellt werden. Die Befragung von Zeugen und Nahbereichsfahndung führte nicht zum Täter.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Morgen des 24. Juni 2021 gegen 11 Uhr auffällige Personen am Bahnhof Graal-Müritz bzw. in der dortigen Nähe gesehen oder kann sonstige Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Von OZ