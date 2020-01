Bahnhofsumbau Warnemünde: Ein ambitioniertes Puzzle

Warnemünde

Die Baumaschinen rattern entlang der 850 Meter- Baustelle in Rostock Warnemünde. Ingo Buhlke geht ruhig und gelassen zwischen ihnen hindurch und grüßt die vielen Arbeiter. Nervös sei der Bahn-Projektleiter nicht – auch wenn er selber sagt, dass das Ziel sehr ambitioniert ist. Denn am 19. Mai ab 3 Uhr morgens soll der Bahnhof im Seebad wieder den ersten Personenzug empfangen.

„Ich puzzle nicht gerne, dafür habe ich zu wenig Geduld“, sagt Buhlke. Und dennoch: Sein derzeitiges Arbeitsfeld sei ein großes Puzzlespiel, in dem er die Arbeit der 15 hier beschäftigten Firmen koordiniert und versucht, jeden Bauabschnitt und jede Maßnahme so innerhalb der zeitlichen Rahmenplanung abzuschließen, dass die Zielsetzung erreichbar bleibt. Regelmäßig prüft er die anstehende Wetterlage. „Sie ist entscheidend dafür, ob wir das Ziel erreichen.“

Ein Puffer für die Kälte

Im Moment laufe alles nach Plan. Die Temperatur von in der Regel über fünf Grad Celsius schränkt die Arbeit am Warnemünder Bahnhof nicht ein. „Wir haben zwar einen kleinen Puffer eingeplant, aber sollte es jetzt vier Wochen frieren, werden wir in Zeitnot geraten.“ Im Moment wird an sieben Tagen der Woche auf der Baustelle gearbeitet. Nachtarbeit sei nicht mehr eingeplant und nur noch notwendig, sollte es zu eben solchen Verzögerungen kommen.

Ein großer LKW, voll beladen mit Erde, rollt von der Baustelle. „Der fährt jetzt aus Warnemünde raus und bringt die Erde über den Passagierkai auf die andere Seite des Bahnhofes.“ Dort wird sie für die Aufschüttung der Bahnsteigkante, die gleichzeitig dem Bahnhof als Hochwasserschutz dient, wiederverwendet. Dabei sei gerade die Baustellenlogistik eine der großen Herausforderungen, da die Fahrzeuge lange Wege zurücklegen müssen, um Baumaterial von der einen auf die andere Stelle zu bringen.

Logistikschienen für den Gleisschotter

Für Entlastung sorgen die einzigen funktionstüchtigen Schienen auf der Baustelle. „Über die liefern wir den Schotter für das Gleisbett vom Seehafen an.“ Hätte man dies über die Straße gelöst, wären laut dem Projektleiter die Straßen von Warnemünde voll und der Verkehr käme regelmäßig zum Erliegen. Fast 5000 Tonnen Schotter werden aufgeschüttet.

Seit zwei Jahren arbeitet Buhlke an dem Bahnhofs-Projekt. Schon als Kind hat der gebürtige Schweriner Warnemünde oft besucht und dabei auch das ein oder andere Mal die ehemalige Tunnelunterführung passiert, die im Zuge der Bauarbeiten zugeschüttet wurde. „Ich habe damals den Fährschiffen immer melancholisch hinterhergeschaut.“ Heute habe er dafür aber keine Zeit mehr.

Ein besonderes Baubüro

Dennoch schätzt er die Baustelle mit dem maritimen Flair und dem außergewöhnlichen Baubüro mit den hohen Decken und Altbaubalken. „Das war einmal die Empfangshalle – ein wahrhaft historisches Ensemble“, sagt Buhlke mit einem Lächeln.

Dort, links an der Wand hängt die Grundlage, auf der alle Handgriffe im Zuge der Bauarbeiten beruhen – eine etwa drei Meter große Planzeichnung. „Hier sind alle Kabel, Masten und Bauabschnitte gekennzeichnet.“ Um zu erfahren, wann welcher Vorgang umgesetzt werden muss, geht Buhlke dann lediglich ein paar Schritte nach rechts. Dort hängt die Vorgangsplanung, in der alle Maßnahmen mit genauer Terminierung, Beschreibung und den Verantwortlichkeiten aufgeführt sind. „Das sind nahezu 800 Vorgänge, die uns am ehesten sagen, wie gut wir in der Zeit liegen“, sagt Buhlke. Mittlerweile habe man nahezu 450 Vorgänge abgeschlossen.

Warnemünde : Der Hafen von Berlin

Künftig soll der Bahnhof ein Aushängeschild sein – nicht nur für die Bahn, sondern auch für Rostock und den Kreuzfahrttourismus. „Mir ist kein anderer Ort bekannt, an dem man so viele Verkehrsträger wie S-Bahn, Intercitys, Schiffe und Busse gebündelt hat“, sagt Buhlke. Damit die Abfertigung der ankommenden Gäste auch reibungslos funktioniert, wird es ab Mai statt wie bisher einer, drei Zuwegungen geben, über die man den Passagierkai vom Bahnhof und umgekehrt erreichen kann. „Dabei haben wir alle Verkehrsströme beachtet. Auch für Warnemündes Großveranstaltungen sind dann alle baulichen Voraussetzungen geschaffen.“

Der Projektleiter prognostiziert, dass Warnemünde künftig noch mehr als Hafen von Berlin wahrgenommen wird. „In knapp zwei Stunden kommt man künftig mit dem IC aus der Bundeshauptstadt direkt in das Seebad.“ Auch Dresden sei dann in etwas mehr als vier Stunden zu erreichen. Die Auswirkungen dieser Bahnverbindung gehen über die Bauarbeiten in Warnemünde hinaus. Denn auch der Bahnhof in Waren (Müritz) musste dafür umgebaut werden. „Dort kreuzen sich die IC´s und deswegen mussten wir die Gleisstellung dort anpassen.“

Inbetriebnahme im April

Was bis zum Bauabschluss noch passieren muss? „Demnächst beginnen wir mit dem Tiefbau für die Stromversorgung“, sagt Buhlke. Dabei werden etwa 28 Kilometer an PVC-Kabeln verlegt. Bis Ende Februar soll dann auch das Fundament für die Bahnsteige stehen, die anschließend bepflastert werden. Auch die Gleise sollen noch im Februar gelegt werden. „Danach stellen wir die Masten für die Oberleitungen“, sagt Buhlke.

Im April werde dann sukzessive mit der Abnahme und Inbetriebnahme der Anlagen begonnen. Ob zum 19. Mai dann schon die gesamte Baustelle abgeschlossen werden kann? „Nein, da wird es noch kleinere Restarbeiten geben. Wir müssen noch Bauzufahrten zurückbauen oder etwa Böschungen anlegen.“ Bis dahin müssen sich Pendler und Anwohner nur noch punktuell auf Einschränkungen im Verkehr zwischen der Innenstadt und dem Seebad einrichten. „Wir informieren, sobald es dazu kommt. Aber wir werden die Beeinflussung der Anwohner und des Verkehrs so gering wie möglich halten.“

